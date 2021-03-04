ЕС может получить возможность вакцинировать всех жителей от COVID-19 в конце лета
К концу лета этого года Европейский союз (ЕС) получит возможность вакцинировать от коронавируса всех жителей, заявил комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон на пресс-конференции в Риме.
«Я уверен в способности Европы быстрее поставлять вакцины, и я думаю, что к концу лета у нас будет все, чтобы вакцинировать всех европейских граждан», — сказал он (цитата по «Интерфакс»). Бретон добавил, что сейчас «ситуация с вакцинами обнадеживает».
На данный момент в ЕС одобрены три вакцины от коронавируса — совместная от компаний Pfizer и BioNTech, а также от Moderna и AstraZeneca. Кроме того, сегодня Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало экспертизу регистрационного досье отечественного препарата «Спутник V».
1 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые за семь недель зафиксировала рост заболеваемости коронавирусом в мире. В целом, по данным университета Джонса Хопкинса, за время пандемии инфекцию обнаружили более чем у 115,3 млн человек. Из них свыше 2,5 млн скончались. Европейской страной-лидером по числу зараженных является Франция. Там COVID-19 подтвердился у 3,8 млн граждан, из которых 87,7 тыс. умерли.