ЕС может получить возможность вакцинировать всех жителей от COVID-19 в конце лета

1 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые за семь недель зафиксировала рост заболеваемости коронавирусом в мире. В целом, по данным университета Джонса Хопкинса, за время пандемии инфекцию обнаружили более чем у 115,3 млн человек. Из них свыше 2,5 млн скончались. Европейской страной-лидером по числу зараженных является Франция. Там COVID-19 подтвердился у 3,8 млн граждан, из которых 87,7 тыс. умерли.