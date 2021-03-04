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ЕС может получить возможность вакцинировать всех жителей от COVID-19 в конце лета

Ведомости

К концу лета этого года Европейский союз (ЕС) получит возможность вакцинировать от коронавируса всех жителей, заявил комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон на пресс-конференции в Риме.

«Я уверен в способности Европы быстрее поставлять вакцины, и я думаю, что к концу лета у нас будет все, чтобы вакцинировать всех европейских граждан», — сказал он (цитата по «Интерфакс»). Бретон добавил, что сейчас «ситуация с вакцинами обнадеживает».

На данный момент в ЕС одобрены три вакцины от коронавируса — совместная от компаний Pfizer и BioNTech, а также от Moderna и AstraZeneca. Кроме того, сегодня Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало экспертизу регистрационного досье отечественного препарата «Спутник V».

1 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые за семь недель зафиксировала рост заболеваемости коронавирусом в мире. В целом, по данным университета Джонса Хопкинса, за время пандемии инфекцию обнаружили более чем у 115,3 млн человек. Из них свыше 2,5 млн скончались. Европейской страной-лидером по числу зараженных является Франция. Там COVID-19 подтвердился у 3,8 млн граждан, из которых 87,7 тыс. умерли.

Ранее по теме: ВОЗ впервые за семь недель зафиксировала рост заболеваемости COVID-19 в мире

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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