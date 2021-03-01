ВОЗ впервые за семь недель зафиксировала рост заболеваемости COVID-19 в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рост заболеваемости коронавирусом в мире впервые за семь недель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление гендиректора организации Тедроса Аданома Гебрейесуса.