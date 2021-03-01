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ВОЗ впервые за семь недель зафиксировала рост заболеваемости COVID-19 в мире

Ведомости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рост заболеваемости коронавирусом в мире впервые за семь недель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление гендиректора организации Тедроса Аданома Гебрейесуса.

«Впервые за семь недель мы видим, что число случаев заражения увеличивается. В четырех из шести регионах зафиксирован рост», — сказал глава ВОЗ. 

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 114,1 млн человек, свыше 2,5 млн умерли, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

В России, по данным оперштаба, зарегистрированы 4 257 650 случаев заражения, выздоровели 3 823 074 человека, умерли 86 455. За последние сутки в России выявили 11 571 новых случаев коронавируса. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных