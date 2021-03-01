ВОЗ впервые за семь недель зафиксировала рост заболеваемости COVID-19 в мире
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рост заболеваемости коронавирусом в мире впервые за семь недель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление гендиректора организации Тедроса Аданома Гебрейесуса.
«Впервые за семь недель мы видим, что число случаев заражения увеличивается. В четырех из шести регионах зафиксирован рост», — сказал глава ВОЗ.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 114,1 млн человек, свыше 2,5 млн умерли, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
В России, по данным оперштаба, зарегистрированы 4 257 650 случаев заражения, выздоровели 3 823 074 человека, умерли 86 455. За последние сутки в России выявили 11 571 новых случаев коронавируса.