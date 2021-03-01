В МИД сообщили о росте интереса к «Спутнику V» в Европе
Интерес к российской вакцине от коронавируса «Спутник V» в Европе растет, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко.
«Количество стран, которые стучатся в наши двери, возрастает с каждым днем», – сказал Грушко, отметив, что Россия готова к взаимодействию с другими странами по вопросу поставок и локализации производства вакцины.
Замглавы МИД напомнил, что об интересе к «Спутнику V» недавно заявили Люксембург и Чехия, «и получаем много неофициальных сигналов от других стран».
«Многие из них исходят из того, что реальное сотрудничество можно будет наладить, когда наш препарат будет сертифицирован, но некоторые обозначают свою готовность пойти путем национальной сертификации, что будет достаточно для применения наших вакцин в соответствующих странах», – подчеркнул Грушко.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад понимает, что российская вакцина является одной из лучших в мире, и, несмотря на «совершенно возмутительную» первую реакцию на «Спутник V», многие страны говорят, что хотят дождаться ее сертификации в Европейском агентстве по лекарственным средствам.
«Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным журнала The Lancet, эффективность препарата составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом он на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. По состоянию на 25 февраля вакцина была зарегистрирована в 37 странах мира.