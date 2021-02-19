Лавров описал отношение Запада к «Спутнику V» словами «и хочется, и колется»

«На Западе понимают, что «Спутник V» действительно если не самая лучшая, то совершенно точно в ряду первых. Иначе не было бы такого потока обращений за этой вакциной, а он нарастает в геометрической прогрессии. Здесь, наверное, применима логика русской пословицы «и хочется, и колется»», – сказал Лавров.