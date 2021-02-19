Лавров описал отношение Запада к «Спутнику V» словами «и хочется, и колется»
Запад понимает, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» является одной из лучших в мире, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК.
«На Западе понимают, что «Спутник V» действительно если не самая лучшая, то совершенно точно в ряду первых. Иначе не было бы такого потока обращений за этой вакциной, а он нарастает в геометрической прогрессии. Здесь, наверное, применима логика русской пословицы «и хочется, и колется»», – сказал Лавров.
Несмотря на «совершенно возмутительную» первую реакцию на «Спутник V», сейчас многие страны говорят, что хотят дождаться ее сертификации в Европейском агентстве по лекарственным средствам, отметил министр. По его словам, на днях князь Монако Альбер II попросил поставить российскую вакцину для всего населения княжества.
«Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным журнала The Lancet, эффективность препарата составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом он на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина зарегистрирована в 30 странах мира. 9 февраля Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что Европейское агентство по лекарственным средствам приняло заявку на регистрацию «Спутника V».