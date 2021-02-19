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Лавров описал отношение Запада к «Спутнику V» словами «и хочется, и колется»

Ведомости

Запад понимает, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» является одной из лучших в мире, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК.

«На Западе понимают, что «Спутник V» действительно если не самая лучшая, то совершенно точно в ряду первых. Иначе не было бы такого потока обращений за этой вакциной, а он нарастает в геометрической прогрессии. Здесь, наверное, применима логика русской пословицы «и хочется, и колется»», – сказал Лавров.

Несмотря на «совершенно возмутительную» первую реакцию на «Спутник V», сейчас многие страны говорят, что хотят дождаться ее сертификации в Европейском агентстве по лекарственным средствам, отметил министр. По его словам, на днях князь Монако Альбер II попросил поставить российскую вакцину для всего населения княжества.

«Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным журнала The Lancet, эффективность препарата составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом он на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина зарегистрирована в 30 странах мира. 9 февраля Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что Европейское агентство по лекарственным средствам приняло заявку на регистрацию «Спутника V».

Ранее по теме: РФПИ заявил о готовящихся провокациях против вакцины «Спутник V»
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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