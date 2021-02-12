РФПИ заявил о готовящихся провокациях против вакцины «Спутник V»

«Каждое это одобрение – это очень большая работа, потому что очень много других компаний-конкурентов, политических сил пытаются во многих странах помешать нашим одобрениям… Мы даже знаем, что в ряде стран планируются провокации против вакцины «Спутник»», – сказал Дмитриев.