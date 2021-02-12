РФПИ заявил о готовящихся провокациях против вакцины «Спутник V»
Провокации против российской вакцины от коронавируса «Спутник V» планируются в некоторых странах, заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24».
«Каждое это одобрение – это очень большая работа, потому что очень много других компаний-конкурентов, политических сил пытаются во многих странах помешать нашим одобрениям… Мы даже знаем, что в ряде стран планируются провокации против вакцины «Спутник»», – сказал Дмитриев.
Ранее сегодня РФПИ объявил о регистрации препарата еще в трех странах – Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах и Казахстане. Таким образом, «Спутник V» одобрен в 27 странах мира.
Эта вакцина, разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. Препарат на 100% защищает от тяжелого течения коронавируса.