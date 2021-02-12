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РФПИ заявил о готовящихся провокациях против вакцины «Спутник V»

Ведомости

Провокации против российской вакцины от коронавируса «Спутник V» планируются в некоторых странах, заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24».

«Каждое это одобрение – это очень большая работа, потому что очень много других компаний-конкурентов, политических сил пытаются во многих странах помешать нашим одобрениям… Мы даже знаем, что в ряде стран планируются провокации против вакцины «Спутник»», – сказал Дмитриев.

Ранее сегодня РФПИ объявил о регистрации препарата еще в трех странах – Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах и Казахстане. Таким образом, «Спутник V» одобрен в 27 странах мира.

Эта вакцина, разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. Препарат на 100% защищает от тяжелого течения коронавируса. 

Ранее по теме: Вакцину «Спутник V» зарегистрировали еще в трех странах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных