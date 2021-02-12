Вакцину «Спутник V» зарегистрировали еще в трех странах
Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в Черногории и Сент-Винсенте и Гренадинах, сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
«Регистрация в Черногории и Сент-Винсенте и Гренадинах осуществлена в рамках ускоренной процедуры без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства», – говорится в сообщении.
Кроме того, препарат зарегистрировали в Казахстане, он стал 27-ой страной, одобрившей применение «Спутника V» на своей территории.
Вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. Препарат на 100% защищает от тяжелого течения коронавируса.