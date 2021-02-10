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Бахрейн зарегистрировал вакцину «Спутник V»

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Власти Бахрейна зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» по упрощенной процедуре, сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Государственным управлением в сфере здравоохранения Королевства Бахрейн (National Health Regulatory Authority, NHRA)», — говорится в сообщении. В РФПИ добавили, что регистрация прошла по упрощенной процедуре «без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства».

Таким образом, Бахрейн стал 24-й страной, зарегистрировавшей «Спутник V». Накануне вакцину допустили к использованию власти Монголии. Препарат также зарегистрирован в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме и Пакистане.

«Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. 2 февраля медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутника V». По данным ученых, эффективность вакцины составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом от тяжелого течения коронавируса препарат защищает на 100%.

Ранее по теме: Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Монголии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных