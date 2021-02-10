Бахрейн зарегистрировал вакцину «Спутник V»
Власти Бахрейна зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» по упрощенной процедуре, сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Государственным управлением в сфере здравоохранения Королевства Бахрейн (National Health Regulatory Authority, NHRA)», — говорится в сообщении. В РФПИ добавили, что регистрация прошла по упрощенной процедуре «без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства».
Таким образом, Бахрейн стал 24-й страной, зарегистрировавшей «Спутник V». Накануне вакцину допустили к использованию власти Монголии. Препарат также зарегистрирован в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме и Пакистане.
«Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. 2 февраля медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутника V». По данным ученых, эффективность вакцины составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом от тяжелого течения коронавируса препарат защищает на 100%.