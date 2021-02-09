Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Монголии
Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в Монголии. Она стала 23-й страной, одобрившей препарат для использования, сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Министерством здравоохранения Монголии», — говорится в сообщении фонда. Там пояснили, что регистрация прошла по ускоренной процедуре без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства.
«Одобрение вакцины было получено при содействии локального партнера РФПИ – ведущей фармацевтической компании Монголии Mongol Emimpex Concern LLC», — добавили в фонде.
Монголия стала 23-й страной мира, одобрившей применение вакцины «Спутник V». Она уже зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме и Пакистане.
Вакцина «Спутник V» стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. 2 февраля медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутника V». По данным ученых, эффективность вакцины составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом от тяжелого течения коронавируса препарат защищает на 100%.