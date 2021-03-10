Актрису Аглаю Тарасову оштрафовали за участие в несогласованной акции в Москве
Тимирязевский районный суд оштрафовал актрису Дарью-Аглаю Тарасову на 10 тыс. руб. за участие в несогласованной акции в Москве, сообщила пресс-служба суда.
«Постановлением Тимирязевского районного суда г. Москвы от 10.03.2021 Тарасова Дарья-Аглая Викторовна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст. 20.2 КоАП рф, и ей назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 руб.», — говорится в сообщении.
Несогласованные акции протеста в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального прошли 23, 31 января и 2 февраля. Они сопровождались задержаниями участников.
На данный момент Навальный находится в СИЗО-3 «Кольчугино» Владимирской области. 2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде по требованию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) изменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный.