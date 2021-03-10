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Актрису Аглаю Тарасову оштрафовали за участие в несогласованной акции в Москве

Ведомости

Тимирязевский районный суд оштрафовал актрису Дарью-Аглаю Тарасову на 10 тыс. руб. за участие в несогласованной акции в Москве, сообщила пресс-служба суда.

«Постановлением Тимирязевского районного суда г. Москвы от 10.03.2021 Тарасова Дарья-Аглая Викторовна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст. 20.2 КоАП рф, и ей назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 руб.», — говорится в сообщении.

Несогласованные акции протеста в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального прошли 23, 31 января и 2 февраля. Они сопровождались задержаниями участников.

На данный момент Навальный находится в СИЗО-3 «Кольчугино» Владимирской области. 2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде по требованию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) изменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный.

Ранее по теме: Навальный сообщил о своем нахождении в СИЗО «Кольчугино» под Владимиром

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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