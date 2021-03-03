Навальный сообщил о своем нахождении в СИЗО «Кольчугино» под Владимиром
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан Минюстом НКО-иноагентом) Алексей Навальный сообщил в своем Instagram, что находится в СИЗО-3 «Кольчугино» Владимирской области.
«Когда арестанту, следующему на этап, говорят: «Владимирская область», ему становится печально, такая уж репутация у местных учреждений. Но со мной все хорошо, здесь даже турник есть в прогулочном дворе», — написал оппозиционер.
Его адвокат Вадим Кобзев сообщил, что Навальный находится в карантинной камере. «С ним в камере два человека. Он в полной изоляции, писем не получает, ФСИН-Письмо отключено для всего СИЗО. В камере ничего нет, кроме телевизора. Нет ни холодильника, ни даже чайника», — написал Кобзев в Twitter.
Навальный также рассказал, что он с сокамерниками сушит сухари. «Не поверите, но мы сушим сухари, и я никогда не думал, что это может быть так увлекательно».
27 февраля СМИ сообщили, что Навальный будет отбывать наказание в исправительной колонии № 2 Владимирской области.
О том, что Навального этапировали в колонию, сообщил 26 февраля директор ФСИН Александр Калашников. Калашников не уточнил, в какую именно колонию направлен Навальный. Однако гарантировал, что его жизни и здоровью ничто не угрожает. По словам Калашникова, основатель ФБК «будет содержаться в условиях абсолютно нормальных».
Навальный был задержан 17 января 2021 г. в аэропорту Шереметьево, когда вернулся из Германии, где с 22 августа 2020 г. проходил лечение. Туда, в берлинскую клинику «Шарите», его перевезли в состоянии комы после предполагаемого отравления боевым химическим веществом из группы «Новичок». 18 января Навального арестовали и доставили в «Матросскую тишину».
2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде по требованию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) изменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. Во ФСИН пояснили, что основатель ФБК более 50 раз нарушил условия испытательного срока, в том числе до предполагаемого отравления. Сам Навальный это опроверг. Он сказал, что с 2014 г. дважды в месяц отмечался в инспекции вплоть до отравления и последующей транспортировки в Германию.
Симоновский суд решил отправить Навального в колонию общего режима на 2 года и 8 месяцев. 20 февраля Мосгорсуд на выездном заседании оставил в силе решение о замене условного срока на реальный, однако пересчитал оставшийся срок до двух лет, шести месяцев и двух недель, зачтя время пребывания основателя ФБК в СИЗО.