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МИД России пообещал ответить на новые санкции США

Ведомости

Москва ответит на новые антироссийские санкции США, введенные из-за ситуации вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Поводом для введения санкций объявляется намеренно устроенная провокация с якобы «отравлением» А.Навального некими «боевыми химикатами». Все это – лишь повод для продолжения неприкрытого вмешательства в наши внутренние дела. Мириться с этим не намерены. Реагировать будем, исходя из принципа взаимности, не обязательно симметрично», — сказала Захарова, ее слова приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства.

По словам Захаровой, американская администрация «пытается культивировать образ внешнего врага» на фоне своих внутренних проблем. Она также добавила, что попытки оказать давление на Россию путем введения санкций не принесли желаемого результата в прошлом, и последние ограничения, введенные США совместно с Евросоюзом, «проваляться».

«Вместо того, чтобы втягиваться в новый виток конфронтации, США стоило бы озаботиться честным выполнением своих обязательств, например, по уничтожению химического оружия, которого у России с 2017 г. попросту нет», — подчеркнула она.

В заключение Захарова напомнила о том, что США являются злостными нарушителями международных договоров в сфере контроля над вооружениями. «Призываем коллег не играть с огнем», — отметила представитель МИДа.

Ранее сегодня США ввели санкции против России из-за ситуации вокруг предполагаемого отравления и осуждения Навального на тюремный срок по делу «Ив Роше». Под санкции попали руководители ряда силовых ведомств, сотрудники администрации президента и другие госслужащие. Американские ограничения также коснулись нескольких оборонных институтов РФ. Незадолго до этого о решении ввести персональные антироссийские санкции по аналогичному поводу объявил Евросоюз.

2 февраля Симоновский суд Москвы по требованию ФСИН изменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный. В ведомстве пояснили, что основатель ФБК более 50 раз нарушил условия испытательного срока. Суд решил отправить Навального в колонию общего режима на 2 года и 8 месяцев. 20 февраля Мосгорсуд оставил в силе решение о замене условного срока на реальный, однако пересчитал оставшийся срок до двух лет, шести месяцев и двух недель, зачтя время пребывания основателя ФБК в СИЗО.

Ранее по теме: В Госдуме и Совфеде отреагировали на новые санкции ЕС против России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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