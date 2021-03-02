США раскрыли детали новых антироссийских санкций по делу Навального
Минфин США опубликовал список российских чиновников, против которых вводит санкции из-за ситуации вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального.
В него вошли директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников, первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, генпрокурор Игорь Краснов, два замминистра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко, а также глава управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин.
Кроме того, США ввели санкции против 27-го научного центра Министерства обороны России и 33-го центрального научно-исследовательского института Минобороны России, а также НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ). Также США ужесточат ограничения на экспорт в Россию для 14 институтов, девять из которых — российские, три — немецкие, один — швейцарский, а еще один является государственным исследовательским институтом, уточнила ранее представитель американской администрации.
2 марта Европейский союз также ввел санкции из-за ситуации вокруг Навального. Под европейские санкции попали генпрокурор России Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов и директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников.
Ранее сегодня высокопоставленный представитель администрации США заявил, что разведывательное сообщество Соединенных Штатов «с высокой степенью уверенности» считает ФСБ причастной к отравлению Алексея Навального, сообщало «РИА Новости». По его словам, сотрудники Федеральной службы безопасности якобы использовали боевое отравляющее вещество «Новичок».
Состояние Навального резко ухудшилось 20 августа 2020 года, когда он летел из Томска в Москву. После экстренной посадки самолета его доставили в больницу в Омске в состоянии комы. Там врачи поставили ему предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Они заявили, что не нашли в анализах пациента следов яда.
22 августа Навального перевезли в клинику «Шарите» в Берлине. Местные специалисты заявили, что обнаружили в его организме следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок». В связи с этим страны ЕС ввели санкции в отношении ряда физических и юридических лиц, якобы причастных к отравлению.
Российская Генпрокуратура, в свою очередь, с августа посылала в Германию запросы, чтобы получить результаты анализов Навального, на основании которых можно было бы возбудить дело. В итоге немецкая сторона ответила, но, по словам официального представителя Министерства иностранных дел (МИД) России Марии Захаровой, там не было информации по сути. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что Россия не получила от Германии информации, которая помогла бы расследовать инцидент с Навальным, и назвал полученные сведения «отпиской». В итоге Генпрокуратура направила в Германию новый запрос.
Навальный вернулся в Россию после лечения в Германии 17 января 2021 г. Его задержали в аэропорту Шереметьево по требованию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). В ведомстве пояснили, что основатель ФБК более 50 раз нарушил условия испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г., в том числе до предполагаемого отравления. Так, он не отмечался в инспекции дважды в месяц, как должен был. Сам Навальный это опроверг.
18 января Навального арестовали и доставили в «Матросскую тишину». 2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде заменил ему условный срок на реальный. В итоге с учетом ранее отбытого срока он пробудет в колонии общего режима 2,5 года и две недели. 26 февраля Навального этапировали в колонию во Владимирской области для отбывания наказания.