В Госдуме и Совфеде отреагировали на новые санкции ЕС против России
Введение Европейским союзом санкций против российских чиновников из-за ситуации вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального является недопустимым приемом в международных отношениях, заявил ТАСС председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
«Решение ЕС – это классическая подтасовка, подбрасывание улик в нерасследованную ситуацию с целью подтвердить свою единственно верную версию происшедшего. Это недопустимый прием в международных отношениях, он вне сомнения встретит ответ с российской стороны», – сказал Косачев.
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал решение ЕС «абсолютно противоправным, равно как и бесполезным». По его мнению, санкции не принесут результата. «Это очередной шаг в цепи провокаций Запада, связанных с "берлинским пациентом", для продолжения очернения России и создания соответствующего фона для политики сдерживания», – объяснил депутат в беседе с журналистами.
Сегодня Евросоюз ввел санкции против генпрокурора России Игоря Краснова, главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, главы Росгвардии Виктора Золотова и директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова из-за ситуации вокруг Навального. О решении ввести новые санкции против России также объявили США.
2 февраля Симоновский суд Москвы по требованию ФСИН изменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный. В ведомстве пояснили, что основатель ФБК более 50 раз нарушил условия испытательного срока. Суд решил отправить Навального в колонию общего режима на 2 года и 8 месяцев. 20 февраля Мосгорсуд оставил в силе решение о замене условного срока на реальный, однако пересчитал оставшийся срок до двух лет, шести месяцев и двух недель, зачтя время пребывания основателя ФБК в СИЗО.