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США вводят санкции против России из-за дела Навального

Ведомости

США вводят санкции против семи высокопоставленных российских чиновников из-за ситуации вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, сообщила на специальном телефонном брифинге для журналистов представитель администрации США высокого ранга.

«Сегодня в рамках решительной реакции американских ведомств на отравление и лишение свободы оппозиционера Алексея Навального министерство финансов вводит санкции против семи должностных лиц высокого ранга российского правительства. В рамках этих мер Минфин присоединяется к Госдепартаменту и министерству торговли», — сказала она (цитата по ТАСС).

Кроме того, США ужесточат ограничения на экспорт в Россию для 14 институтов, девять из которых — российские, три — немецкие, один — швейцарский, а еще один является государственным исследовательским институтом, уточнила представитель администрации. Список этих институтов должен появиться в федеральном реестре США. Уточняется, что все эти институты «вовлечены в деятельность, противоречащую американским интересам в сфере национальной безопасности и внешней политики».

О том, что США скоординированно с ЕС хотят ввести санкции против ряда физических и юридических лиц из России из-за дела Навального, вчера сообщил CNN. Издание отметило, что это будут первые подобные меры, которые примет администрация Байдена, поэтому они должны «задать тон» дальнейшим отношениям Вашингтона и Москвы. 

США объявили о введении санкций против России вслед на Европейским союзом (ЕС). Сегодня стало известно о наложении ограничений на председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, директора Федеральной службы войск национальной гвардии Виктора Золотова, директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова и генерального прокурора РФ Игоря Краснова.

Состояние Навального резко ухудшилось 20 августа 2020 года, когда он летел из Томска в Москву. После экстренной посадки самолета его доставили в больницу в Омске в состоянии комы. Там врачи поставили ему предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Они заявили, что не нашли в анализах пациента следов яда.

22 августа Навального перевезли в клинику «Шарите» в Берлине. Местные специалисты заявили, что обнаружили в его организме следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок». В связи с этим страны ЕС ввели санкции в отношении ряда физических и юридических лиц, якобы причастных к отравлению.

Российская Генпрокуратура, в свою очередь, с августа посылала в Германию запросы, чтобы получить результаты анализов Навального, на основании которых можно было бы возбудить дело. В итоге немецкая сторона ответила, но, по словам официального представителя Министерства иностранных дел (МИД) России Марии Захаровой, там не было информации по сути. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что Россия не получила от Германии информации, которая помогла бы расследовать инцидент с Навальным, и назвал полученные сведения «отпиской». В итоге Генпрокуратура направила в Германию новый запрос.

Навальный вернулся в Россию после лечения в Германии 17 января 2021 г. Его задержали в аэропорту Шереметьево по требованию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). В ведомстве пояснили, что основатель ФБК более 50 раз нарушил условия испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г., в том числе до предполагаемого отравления. Так, он не отмечался в инспекции дважды в месяц, как должен был. Сам Навальный это опроверг.

18 января Навального арестовали и доставили в «Матросскую тишину». 2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде заменил ему условный срок на реальный. В итоге с учетом ранее отбытого срока он пробудет в колонии общего режима 2,5 года и две недели. 26 февраля Навального этапировали в колонию во Владимирской области для отбывания наказания.

Ранее по теме: Евросоюз ввел санкции против российских чиновников по делу Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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