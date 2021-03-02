Евросоюз ввел санкции против российских чиновников по делу Навального

В Евросоюзе начали обсуждать введение новых санкций против России после визита в Москву 4-6 февраля верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. В ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым европейский политик требовал освободить Навального. 2 февраля тот был осужден на 3,5 года колонии общего режима (2 года, 6 месяцев и две недели с учетом ранее отбытого срока) за несоблюдение условий испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г. Основателя ФБК обвинили в том, что он не отмечался в инспекции два раза в месяц, как требовалось. Сам он этот факт опровергал.