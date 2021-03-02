Евросоюз ввел санкции против российских чиновников по делу Навального
Европейский союз ввел санкции против российских чиновников из-за ситуации вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, следует из публикации официального журнала Евросоюза.
Под санкции попали генпрокурор России Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов и директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников.
1 марта CNN сообщил, что на этой неделе администрация США планирует ввести санкции против России в координации с Евросоюзом. О том, что постоянные представители стран-участниц ЕС согласовали введение новых санкций из-за ситуации вокруг Навального, российские информагентства сообщили 1 марта со ссылкой на источники. Имена тех, против кого будут направлены ограничения, не разглашались.
В Евросоюзе начали обсуждать введение новых санкций против России после визита в Москву 4-6 февраля верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. В ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым европейский политик требовал освободить Навального. 2 февраля тот был осужден на 3,5 года колонии общего режима (2 года, 6 месяцев и две недели с учетом ранее отбытого срока) за несоблюдение условий испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г. Основателя ФБК обвинили в том, что он не отмечался в инспекции два раза в месяц, как требовалось. Сам он этот факт опровергал.
20 августа прошлого года во время перелета из Томска в Москву состояние Навального резко ухудшилось. После экстренной посадки самолета его доставили в больницу в Омске в состоянии комы. Там врачи поставили ему предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Они заявили, что не нашли в анализах пациента следов яда.
22 августа Навального перевезли в клинику «Шарите» в Берлине. Местные специалисты заявили, что обнаружили в его организме следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок». В связи с этим страны ЕС ввели санкции в отношении ряда физических и юридических лиц, якобы причастных к отравлению.
Российская Генпрокуратура, в свою очередь, с августа посылала в Германию запросы, чтобы получить результаты анализов Навального, на основании которых можно было бы возбудить дело. В итоге немецкая сторона ответила, но не предоставила информации по сути. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что Россия не получила от Германии сведений, которые помогли бы расследовать инцидент с Навальным, и назвал полученный ответ «отпиской». В итоге Генпрокуратура направила в Германию новый запрос.