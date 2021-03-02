Лавров прокомментировал сообщения о новых санкциях против России

«Реагировать будем однозначно, никто не отменял одно из правил дипломатии – взаимность», – сказал Лавров (цитата по ТАСС). Он отметил, что российский МИД неоднократно выражал свое отношение к «нелегитимным односторонним санкциям» США и Евросоюза. Подобные решения, по его словам, «не делают чести» их инициаторам.