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Лавров прокомментировал сообщения о новых санкциях против России

Ведомости

Россия на основе принципа взаимности отреагирует на возможное объявление США антироссийских санкций из-за ситуации вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.

«Реагировать будем однозначно, никто не отменял одно из правил дипломатии – взаимность», – сказал Лавров (цитата по ТАСС). Он отметил, что российский МИД неоднократно выражал свое отношение к «нелегитимным односторонним санкциям» США и Евросоюза. Подобные решения, по его словам, «не делают чести» их инициаторам.

Министр напомнил, что Запад «тщательно скрывает» факты произошедшего с Навальным, не обосновывает свои утверждения о его якобы отравлении и, вместо того чтобы честно сотрудничать, наказывает Россию.

По данным источников Reuters, власти США введут антироссийские санкции по Навальному 2 марта. До этого агентство сообщало, что США скоординировались в вопросе введения новых санкций с Евросоюзом. Ограничения предположительно коснутся глав Следственного комитета России, Росгвардии, ФСИН и Генпрокуратуры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня заявил, что санкции, вводимые западными странами против России, не достигают своей цели.

Ранее по теме: Reuters узнал дату введения санкций США против России по делу Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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