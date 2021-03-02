Лавров прокомментировал сообщения о новых санкциях против России
Россия на основе принципа взаимности отреагирует на возможное объявление США антироссийских санкций из-за ситуации вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.
«Реагировать будем однозначно, никто не отменял одно из правил дипломатии – взаимность», – сказал Лавров (цитата по ТАСС). Он отметил, что российский МИД неоднократно выражал свое отношение к «нелегитимным односторонним санкциям» США и Евросоюза. Подобные решения, по его словам, «не делают чести» их инициаторам.
Министр напомнил, что Запад «тщательно скрывает» факты произошедшего с Навальным, не обосновывает свои утверждения о его якобы отравлении и, вместо того чтобы честно сотрудничать, наказывает Россию.
По данным источников Reuters, власти США введут антироссийские санкции по Навальному 2 марта. До этого агентство сообщало, что США скоординировались в вопросе введения новых санкций с Евросоюзом. Ограничения предположительно коснутся глав Следственного комитета России, Росгвардии, ФСИН и Генпрокуратуры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня заявил, что санкции, вводимые западными странами против России, не достигают своей цели.