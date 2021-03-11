В 11 школ Томска поступили сообщения о минировании
В Томске неизвестные сообщили о минировании сразу нескольких школ, полиция проверяет информацию. Об этом сообщила пресс-служба администрации области со ссылкой на вице-губернатора Игоря Толстоносова, курирующего вопросы безопасности, пишет ТАСС.
«Звонки поступили рано утром, до начала занятий, поэтому в большинстве случаев эвакуационных мероприятий проводить не потребовалось. Сейчас оперативники проверяют 11 томских школ», — уточняется в сообщении. По словам вице-губернатора, все сообщения о минированиях ложные.
По данным источника «Интерфакса», проверки проходят в 15 школах и одном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.