Чем ответило ФСБ на «телефонный терроризм»
23 января ФСБ впервые сообщила о действиях, предпринятых в ответ на, вероятно, самую масштабную волну серийного телефонного терроризма, начавшуюся 28 ноября. По сообщению спецслужбы, Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры заблокировал доступ к зарегистрированному в Нидерландах почтовому сервису Smartmail.com, с использованием которого на электронную почту российских судов были отправлены ложные сообщения о минировании порядка 16 000 объектов – судов, детских садов, школ, больниц, торговых центров, вокзалов и проч. Поскольку сервис не оказал содействия в поиске злоумышленников, его пришлось заблокировать.
Власти публично практически не комментировали новую волну телефонного терроризма, как, впрочем, и предыдущие. Лишь 23 декабря 2019 г. заместитель начальника департамента образования Москвы Антон Молев в видеообращении заявил, что постоянные эвакуации школ влияют на учебный процесс, однако главное в такой ситуации – обеспечение безопасности детей. МВД и ФСБ вплоть до заявления в четверг отказывались что-либо сообщать как о самих звонках, так и о мерах противодействия. Неофициально информация из оперативных служб поступает: общее количество эвакуированных с начала «минирования», возможно, превысило 3 млн человек. Неофициально же правоохранители дают понять, что минимальное освещение ситуации вызвано необходимостью избежать еще большего количества звонков от телефонных террористов.