Чем ответило ФСБ на «телефонный терроризм»

Власти публично практически не комментировали новую волну телефонного терроризма, как, впрочем, и предыдущие. Лишь 23 декабря 2019 г. заместитель начальника департамента образования Москвы Антон Молев в видеообращении заявил, что постоянные эвакуации школ влияют на учебный процесс, однако главное в такой ситуации – обеспечение безопасности детей. МВД и ФСБ вплоть до заявления в четверг отказывались что-либо сообщать как о самих звонках, так и о мерах противодействия. Неофициально информация из оперативных служб поступает: общее количество эвакуированных с начала «минирования», возможно, превысило 3 млн человек. Неофициально же правоохранители дают понять, что минимальное освещение ситуации вызвано необходимостью избежать еще большего количества звонков от телефонных террористов.