Можно ли победить телефонный терроризм
Затянувшаяся эпидемия ложного минирования школ, больниц, вокзалов, судов и других мест массового скопления людей вызывает много вопросов, на которые пока никто не дает ответов. Молчание властей на фоне регулярной эвакуации важных объектов выглядит как признание отсутствия эффективных методов борьбы с лжеминерами.
Волна «телефонного терроризма», захлестнувшая в ноябре – декабре многие города России, в том числе Москву, не идет на спад. 23 декабря злоумышленники сообщили по электронной почте и по телефону, что в столице и Подмосковье заминировано несколько десятков школ, роддом, пять вокзалов, а также сетевые магазины «Перекресток», «Лента» и «Магнит». По данным источников «Интерфакса», с начала декабря в Москве было эвакуировано около 800 000 человек. Из некоторых школ и детсадов детей пришлось выводить несколько раз.