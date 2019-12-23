Можно ли победить телефонный терроризм

Волна «телефонного терроризма», захлестнувшая в ноябре – декабре многие города России, в том числе Москву, не идет на спад. 23 декабря злоумышленники сообщили по электронной почте и по телефону, что в столице и Подмосковье заминировано несколько десятков школ, роддом, пять вокзалов, а также сетевые магазины «Перекресток», «Лента» и «Магнит». По данным источников «Интерфакса», с начала декабря в Москве было эвакуировано около 800 000 человек. Из некоторых школ и детсадов детей пришлось выводить несколько раз.