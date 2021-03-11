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В Совфеде предложили изменить систему формирования тарифов на техосмотр

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Систему формирования тарифов на техосмотр можно изменить по аналогии с ОСАГО, таким образом устанавливая справедливую сумму в зависимости от региона, следует из законопроекта, подготовленного главой комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым («Единая Россия»). Об этом со ссылкой на документ сообщает «Коммерсантъ».

Сейчас региональные власти для рассчета ТО пользуются методикой 2012 г., которую операторы считают устаревшей и не позволяющей установить справедливый тариф (от 300 до 1 тыс. руб. в зависимости от региона). Кутепов предлагает ввести систему по аналогии с ОСАГО: базовый тариф и допустимый ценовой коридор.

Кроме того, в подготовленном сенатором законопроекта предлагается передать функции аккредитации операторов техосмотра из Российского союза автостраховщиков (РСА) в Федеральную службу по аккредитации (ФСА). Это, по расчетам Кутепова, даст федеральному бюджету дополнительные 255 млн руб. в год.

Данный законопроект предложен в рамках нового порядка техосмотра, который изначально должен была вступить в силу 1 марта, а теперь перенесен на 1 октября. Новые правила предполагают введение электронных диагностических карт автомобилей, проведение фотофиксации и запуск иных процедур, от которых зависит работа профильного бизнеса.

Введение единой автоматизированной системы техосмотра было утверждено Мишустиным в августе 2020 г. Документ обязывает операторов, проводящих техосмотр автомобиля, проводить его обязательную фотофиксацию, а также оформлять диагностические карты в электронном виде с цифровой подписью. Подобные меры, по мнению разработчиков законопроекта, позволят пресечь выдачу поддельных диагностических карт и снизить число аварий.

Ранее по теме: Мишустин утвердил перенос срока введения новых правил техосмотра

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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