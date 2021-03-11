В Совфеде предложили изменить систему формирования тарифов на техосмотр

Сейчас региональные власти для рассчета ТО пользуются методикой 2012 г., которую операторы считают устаревшей и не позволяющей установить справедливый тариф (от 300 до 1 тыс. руб. в зависимости от региона). Кутепов предлагает ввести систему по аналогии с ОСАГО: базовый тариф и допустимый ценовой коридор.