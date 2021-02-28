Мишустин утвердил перенос срока введения новых правил техосмотра

Решение перенести срок введения новых правил техосмотра Мишустин анонсировал 25 февраля, связав его, в том числе, и с сохраняющимися рисками из-за коронавируса. При этом он подчеркнул, обращаясь к министерствам и ведомствам, что с 1 октября система должна заработать без сбоев. Мишустин напомнил, что новые правила предполагают введение электронных диагностических карт автомобилей, проведение фотофиксации и запуск иных процедур, от которых зависит работа профильного бизнеса.