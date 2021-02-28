Мишустин утвердил перенос срока введения новых правил техосмотра
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому новый порядок технического осмотра автомобилей в России вступит в силу с 1 октября 2021 г., а не с 1 марта, как предполагалось ранее, сообщается на сайте правительства.
«Постановление, подписанное Михаилом Мишустиным, продлевает до 1 октября 2021 г. срок действия диагностических карт, истекающий в период с 1 февраля 2021 г. по 30 сентября 2021 г.», — говорится в сообщении.
Решение перенести срок введения новых правил техосмотра Мишустин анонсировал 25 февраля, связав его, в том числе, и с сохраняющимися рисками из-за коронавируса. При этом он подчеркнул, обращаясь к министерствам и ведомствам, что с 1 октября система должна заработать без сбоев. Мишустин напомнил, что новые правила предполагают введение электронных диагностических карт автомобилей, проведение фотофиксации и запуск иных процедур, от которых зависит работа профильного бизнеса.
Введение единой автоматизированной системы техосмотра было утверждено Мишустиным в августе 2020 г. Документ обязывает операторов, проводящих техосмотр автомобиля, проводить его обязательную фотофиксацию, а также оформлять диагностические карты в электронном виде с цифровой подписью. Подобные меры, по мнению разработчиков законопроекта, позволят пресечь выдачу поддельных диагностических карт и снизить число аварий.