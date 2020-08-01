В России утвердили автоматизированную систему техосмотра
Премьер Михаил Мишустин утвердил введение единой автоматизированной системы техосмотра. Оформленные диагностические карты будут храниться в ней не менее пяти лет – их невозможно будет уничтожить или изъять, говорится в сообщении на сайте правительства.
Оператором системы является МВД. Новые правила прохождения ТО вступят в силу 21 марта 2021 г. Документ обязывает операторов, проводящих техосмотр автомобиля, проводить его обязательную фотофиксацию, а также оформлять диагностические карты в электронном виде с цифровой подписью. Эти меры, по мнению разработчиков законопроекта, позволят пресечь выдачу поддельных диагностических карт и снизить количество ДТП.
В прошлой версии закона «О техническом осмотре транспортных средств» подобные меры отсутствовали. В августе 2018 г. правительство внесло в Госдуму законопроект о совершенствовании системы техосмотра автомобилей. В феврале Минтранс предложил разрешить сотрудникам ГИБДД аннулировать диагностическую карту техосмотра автомобиля, если он не проходил диагностику либо прошел ее с нарушениями. Документ пока находится в стадии разработки.