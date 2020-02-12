ГИБДД получит право аннулировать результаты незаконного техосмотра

Новые правила позволят исключить возможность покупки карты техосмотра без прохождения диагностики автомобиля. По ним процесс диагностики будет фиксироваться на фото, которые будут храниться в базе МВД. Информацию об аннулировании карты автоинспекторы должны будут передавать страховщикам. Также в их обязанности войдет «решение вопроса» о привлечении к ответственности оператора ТО, совершившего нарушение, говорится в постановлении. За управление автомобилем без ТО планируется ввести штрафы в размере 2000 руб. Нарушение будет регистрироваться с помощью камер один раз в сутки.