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ЦБ предложил передать правительству функции в сфере техосмотра машин

Ведомости
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Центробанк предложил освободить Российский союз автостраховщиков (РСА) от функций куратора техосмотра автомобилей, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу регулятора. По мнению регулятора, союз может не справиться с обязанностями по аккредитации операторов техосмотра по новым правилам из-за «отсутствия фактических и финансовых возможностей». «Мерой, направленной на недопущение дестабилизации рынка техосмотра и, как следствие, рынка ОСАГО, является передача функций РСА в сфере техосмотра правительству»,— уточнили в пресс-службе ЦБ. Сейчас это предложение обсуждается с заинтересованными ведомствами, добавили в ЦБ.

Согласно принятому в июне закону о техосмотре, полис ОСАГО не может быть продан автовладельцу без диагностической карты, выданной оператором техосмотра. По закону РСА должен аккредитовывать операторов и контролировать их деятельность. При чем с июня 2020 г. проверка на соответствие оператора требованиям аккредитации должна проводиться только во время выезда на место нахождения пункта техосмотра. Сейчас в России около 5200 таких пунктов, и представители РСА обязаны для подтверждения аккредитации посетить каждый из них. На переаккредитацию операторам отведен срок до июня 2021 г. «Существует опасность, что техоператоры обратятся к нам за аккредитацией в последний момент, в итоге часть из них физически не успеют ее получить»,— заявил газете замруководителя РСА Сергей Ефремов. По его словам, из-за отсутствия аккредитации часть операторов не сможет выдавать диагностические карты, что может стать причиной дефицита полисов ОСАГО.

В РСА считают необходимым увеличить расценки союза за работу по аккредитации операторов. Сейчас согласно установленному правительством тарифу аккредитация одного оператора обходится союзу в 20 000 руб. плюс по 10 000 руб. за каждый пункт. «С учетом выездных проверок и новых требований по аккредитации ставка должна возрасти до 70 000 руб. за оператора»,— считает Ефремов. Для сокращения расходов, связанных с выездом специалистов, РСА просит разрешить ему привлекать сторонних экспертов. Помимо этого союз просит Минэкономразвития продлить переаккредитацию до июня 2022 г. РСА предлагает разрешить ему самостоятельно определять, к каким операторам выезжать с проверкой, а в каких случаях можно обойтись документарной инспекции. Письмо с соответствующими предложениями президент РСА Игорь Юргенс направил в Минэкономразвития, Минфин, ЦБ и зампреду правительства Максиму Акимову.

В мае Госдума приняла в окончательном чтении законопроект об усилении контроля за проведением техосмотра. Операторов, осуществляющих техосмотр автомобиля, обязали проводить фотофиксацию. По мнению авторов законопроекта, такая мера поможет бороться с подделкой диагностических карт.

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Экономика
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Орешкин заявил о готовности экономики России к нефти по $40 за баррель

Ведомости
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Экономика России не будет испытывать негативного влияния при стоимости нефти на уровне $40 за баррель, заявил в интервью ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин. По его словам, если мировая экономика будет испытывать серьезные проблемы, то Россию они тоже коснуться, но «раньше нас зацепило бы гораздо сильнее». По мнению Орешкина, цена в $60 за баррель — для России это тот уровень, который позволяет инвестировать и в новые проекты и заниматься их развитием. «При $40 это станет делать сложнее, но даже на такой цене мы не будем испытывать серьезного давления на финансовый рынок и внутреннюю экономику с точки зрения бюджета, платежного баланса», — пояснил Орешкин.

При падении цен на нефть торговые противостояния крупных экономик коснутся всех стран, считает министр. Россия защищена макроэкономическими структурными реформами, которые проводились на протяжении последних нескольких лет, пояснил он. «Тут и бюджетное правило, и механизм покупки валюты, и многое другое. Поэтому нефть, уходящая с $70 за баррель на $60, сейчас никак не давит на внутриэкономическую ситуацию, катастрофы не случится», — отметил Орешкин.

Реформы, проведенные в экономике России в 2014-2019 гг, «попадут в учебники», считает министр. Среди этих реформ он назвал переход к плавающему валютному курсу, инфляционное таргетирование, программу бюджетной консолидации.

В августе Минэкономразвития пересмотрело в сторону понижения прогноз цены нефти по итогам текущего года с $63,4 до $62,2 за баррель. По прогнозу министерства, в 2020 г. стоимость барреля нефти снизится до $57 (предыдущий прогноз был $59,7 за баррель — «Ведомости»). В 2021 г. стоимость нефти снизится до $56, в 2022 г. — до $55, в 2023 г. — до $54, в 2024 г. — $53 за баррель.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

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Пенсионный фонд предложил изменить механизм выплат накопительных пенсий

Ведомости
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Пенсионный фонд России (ПФР) предложил изменить механизм расчета порога пенсионных накоплений, пишет РБК. В частности, ПФР выступает за повышение пороговой суммы, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат. Письмо с соответствующим предложением фонда Минтруд уже разослал заинтересованным министерствам для обсуждения, уточняет издание.

В пресс-службе Минтруда подтвердили содержание письма. По словам представителя ведомства, предложение ПФР было направлено на экспертизу в Центробанк (ЦБ), Минфин, Минэкономразвития, Ассоциацию негосударственных пенсионных фондов и Национальную ассоциацию пенсионных фондов. Решение будет принято исходя из интересов россиян, добавил представитель Минтруда. Минфин и ЦБ подтвердил получения письма. Позиция по нему формируется, заявили в пресс-службах ведомств.

Если механизм расчета порога пенсионных накоплений будет изменен, то увеличится доля россиян, которые при выходе на пенсию получат накопительную часть в виде единовременной выплаты, отмечает РБКСейчас при выходе на пенсию гражданам выплачиваются пенсионные накопления единовременно только в том случае, если рассчитанная для них накопительная часть пенсии (по состоянию на день назначения) составляет менее 5% от суммы общей пенсии (страховой пенсии по старости, единовременной выплаты к ней и собственно рассчитанной накопительной пенсии). Если сумма превышает 5%, то гражданину назначается накопительная пенсия. На сегодняшний день для назначения такой пенсии гражданину необходимо иметь около 177 000 руб. пенсионных накоплений, подсчитал руководитель аналитической службы НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис.

По данным Росстата, в январе — июне  этого года средний размер пенсии в России составлял 14 135 руб.

Почему в России такой низкий уровень жизни пенсионеров

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Экономика
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Швеция обложит банки новым налогом из-за военной угрозы от России

Ведомости
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Шведское правительство планирует ввести новый налог для банков из-за наращивания военного присутствия России в Балтийском море, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министерства финансов страны.

Как объяснила министр финансов Магдалена Андерссон, дополнительные средства нужны бюджету страны, чтобы компенсировать возрастающие затраты на оборону. По ее оценке, к 2022 г. налог для банков может принести Швеции около $508 млн.

Банки создают экономические риски, поэтому Минфин посчитал разумным увеличить налоговую нагрузку именно на кредитные организации, пояснила Андерссон. В случае кризиса правительство взамен окажет им необходимую помощь, добавила министр.

Заявление было сделано на фоне сообщений о планах шведского правительства нарастить расходы на оборону с 1 до 1,5% ВВП к 2025 г. Власти объясняют необходимость этого шага растущей угрозой со стороны России.

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Финансы
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Предполагаемого создателя биткойна оштрафовали в США на $4 млрд

Ведомости
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Суд американского штата Флорида на этой неделе признал Крэйга Райта виновным в подделке документов и присвоении биткойнов, созданных совместно с партнером Дэйвом Клейманом, пишет Bloomberg.

Согласно постановлению суда, Райт должен вернуть родственникам Клеймана, которого уже нет в живых, 410 000 биткойнов. В пересчете на нынешний курс это примерно $4 млрд. Райт на суде доказывал, что у него нет доступа к тем биткойнам, которые они вместе с партнером получили в результате майнинга в 2009–2013 гг.

Райт называет себя одним из создателей биткойна, однако ему не удалось доказать свою причастность к этому. Примечательно, что судья не стал обсуждать во время процесса эту тему.

Кто разбогател на криптовалюте

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Экономика
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Топилин назвал число работающих пенсионеров в России

Ведомости
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В настоящее время в России работают 7,3 млн человек старше трудоспособного возраста, сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, выступая на встрече министров труда стран G20 в Японии. По его словам, за последние пять лет доля пенсионеров в общем числе занятых выросла с 8,5 до 9,6%.

Топилин также рассказал, что в России с 2019 г. реализуется программа профессионального обучения граждан предпенсионного возраста (за пять лет до выхода на пенсию). На организацию этого обучения из федерального бюджета ежегодно выделяется по 5 млрд руб. В год обучение будут проходить не менее 75 000 человек, считает Минтруд.

Кроме того, министр также отметил, что в России темпы роста продолжительности жизни – одни из самых высоких в мире. По его словам, за последние 15 лет средняя продолжительность жизни в России увеличилась на восемь лет. В 2018 г. она составила почти 73 года, а к 2030 г. может вырасти до 80 лет.

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова говорила, что Минздрав ставит перед собой цель снизить показатель смертности у женщин до 180 случаев на 100 000 человек, у мужчин – до 560–580 случаев на 100 000 человек к 2030 г. При этом средняя продолжительность жизни россиян, по ее словам, должна увеличиться к этому времени до 80 лет за счет существенного снижения предотвратимой смертности.

Почему в России такой низкий уровень жизни пенсионеров

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Политика
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Ураган «Дориан» в Атлантическом океане усилился до самой высокой категории

Ведомости
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Надвигающийся на Багамы и южное побережье США ураган «Дориан» усилился до самой высокой – пятой – категории, сообщает Национальный ураганный центр. Скорость ветра в эпицентре достигает почти 260 км/ч.

Ожидается, что в ближайшее время стихия обрушится на остров Абако, расположенный в северной части Багамских островов. Там проводится эвакуация населения. Сообщается, что высота волн может достигать 5–6 м.

До американского штата Флорида ураган, предположительно, дойдет 2 сентября. Ослабеет ли он к этому времени, пока неясно. В связи с приближением стихии президент Дональд Трамп отменил визит в Польшу.

Природные катастрофы, принесшие многомиллионные убытки

Политика
Новости

Рогозин предложил обозначать линии электропередачи цветными шарами

Ведомости
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Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил обозначить линии электропередачи, расположенные над водой, цветными шарами-маркерами. С таким предложением он выступил после того, как накануне в Подмосковье упал вертолет, зацепившийся за ЛЭП.

«Эти провода над реками и озерами практически не видны. Сколько раз самому при управлении вертолетом приходилось от них уворачиваться! Надо обозначать их цветными шарами-маркерами», – написал Рогозин в Twitter.

Вечером 31 августа в Долгопрудном частный вертолет упал в Клязьминское водохранилище и затонул. По предварительным данным, причиной крушения стало зацепление за линию электропередачи, сообщил подмосковный главк МЧС. Спасателям удалось достать вертолет из воды только ночью.

Официальные данные о погибших не приводятся. Как рассказал «Интерфаксу» осведомленный источник, на борту вертолета находились его собственник 53-летний Вадим Борисов и его 31-летний сын Александр. Оба погибли.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации воздушного транспорта (ч. 2 ст. 263 УК). Транспортная прокуратура начала проверку. 

Политика
Новости

Минобороны обвинило США в авиаударе по зоне деэскалации в Сирии

Ведомости
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Американские военнослужащие 31 августа в нарушение всех договоренностей нанесли удар по зоне деэскалации в Сирии, говорится в комментарии Министерства обороны России, поступившем в редакцию «Ведомостей».

Как пояснило ведомство, в сирийском Идлибе с 31 августа по инициативе России и Турции было объявлено о прекращении огня. Все стороны конфликта были об этом уведомлены. Несмотря на это, авиация США днем 31 августа нанесла авиаудар в районе между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая, нарушив договоренности.

Вашингтон объяснил, что ударом был уничтожен пункт запрещенной террористической группировки «Аль-Каида», угрожавший безопасности США. Однако американские власти не предупредили об ударе ни российскую, ни турецкую сторону, подчеркнуло Минобороны. В результате действия Вашингтона привели к многочисленным жертвам и разрушениям, добавило ведомство.

Действия США вызывают недоумение и ставят под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня, заявило Минобороны. Отмечается, что сирийские войска пока сохраняют мораторий на ведение боевых действий.

Политика
Новости

В России изменились правила призыва в армию

Ведомости
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С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе. Они были утверждены президентом 1 мая этого года.

Первое нововведение, которое вступило в силу, разрешает военнослужащим, которые проходят службу по призыву, досрочно уволиться в случае возникновения определенных обстоятельств. Например, если военнослужащий становится опекуном несовершеннолетнего родного брата или сестры, при рождении второго ребенка и в ряде других случаев.

Кроме того, теперь россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от воинской службы по призыву, могут добровольно от него отказаться. Для этого необходимо подать заявление в приемную комиссию военкомата.

Политика
Новости

Предприятие «Роскосмоса» начало производство «царь-двигателей»

Ведомости
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Научно-производственная организация «Энергомаш» (входит в «Роскосмос») начала изготовление самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на техническое задание к закупке предприятия. Эти двигатели будут использоваться на первой ступени новой ракеты-носителя «Союз-5» и на сверхтяжелой ракете «Енисей». На закупку материалов для РД-171МВ планируется потратить около 19,5 млн руб.

Первый двигатель этого типа был собран в феврале, об этом сообщал в Twitter гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он отмечал, что по мощности РД-171МВ нет равных в мире. «Это самый мощный в мире двигатель, мы его называем «царь-двигатель», – говорил Рогозин журналистам.

Разработка новой российской ракеты среднего класса «Союз-5» («Иртыш») началась в 2016 г. Она должна заменить производимые на Украине ракеты «Зенит». Носитель будет способен выводить на низкую околоземную орбиту грузы весом до 17 т, в том числе по пилотируемой программе, а на геостационарную орбиту – до 2,5 т. Первый полет новой ракеты должен состояться в 2022 г.

Политика
Новости

Пять человек погибли и более 20 ранены при стрельбе в Техасе

Ведомости
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Пять человек погибли и более 20 пострадали в результате стрельбы в городе Одесса штата Техас в США, сообщает Reuters. Стрелок был ликвидирован полицией, им оказался 30-летний местный житель, который ранее был знаком правоохранительным органам по другим инцидентам.

В субботу, накануне 1 сентября, мужчина угнал почтовый фургон, застрелив при этом сотрудника полиции, а затем открыл огонь по автомобилистам и покупателям в оживленном торговом районе Одессы. После этого он врезался в припаркованный у одного из магазинов автомобиль и вступил с полицейскими в перестрелку, в ходе которой был ликвидирован.

Сначала сообщалось, что стрелявших было двое, но полиция опровергла эту информацию. О мотивах стрелка пока ничего не сообщается. Президент Дональд Трамп написал в Twitter, что проинформирован о случившемся, делом занимаются ФБР и полиция.

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