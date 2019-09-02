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ЦБ предложил передать правительству функции в сфере техосмотра машин

Центробанк предложил освободить Российский союз автостраховщиков (РСА) от функций куратора техосмотра автомобилей, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу регулятора. По мнению регулятора, союз может не справиться с обязанностями по аккредитации операторов техосмотра по новым правилам из-за «отсутствия фактических и финансовых возможностей». «Мерой, направленной на недопущение дестабилизации рынка техосмотра и, как следствие, рынка ОСАГО, является передача функций РСА в сфере техосмотра правительству»,— уточнили в пресс-службе ЦБ. Сейчас это предложение обсуждается с заинтересованными ведомствами, добавили в ЦБ.

Согласно принятому в июне закону о техосмотре, полис ОСАГО не может быть продан автовладельцу без диагностической карты, выданной оператором техосмотра. По закону РСА должен аккредитовывать операторов и контролировать их деятельность. При чем с июня 2020 г. проверка на соответствие оператора требованиям аккредитации должна проводиться только во время выезда на место нахождения пункта техосмотра. Сейчас в России около 5200 таких пунктов, и представители РСА обязаны для подтверждения аккредитации посетить каждый из них. На переаккредитацию операторам отведен срок до июня 2021 г. «Существует опасность, что техоператоры обратятся к нам за аккредитацией в последний момент, в итоге часть из них физически не успеют ее получить»,— заявил газете замруководителя РСА Сергей Ефремов. По его словам, из-за отсутствия аккредитации часть операторов не сможет выдавать диагностические карты, что может стать причиной дефицита полисов ОСАГО.

В РСА считают необходимым увеличить расценки союза за работу по аккредитации операторов. Сейчас согласно установленному правительством тарифу аккредитация одного оператора обходится союзу в 20 000 руб. плюс по 10 000 руб. за каждый пункт. «С учетом выездных проверок и новых требований по аккредитации ставка должна возрасти до 70 000 руб. за оператора»,— считает Ефремов. Для сокращения расходов, связанных с выездом специалистов, РСА просит разрешить ему привлекать сторонних экспертов. Помимо этого союз просит Минэкономразвития продлить переаккредитацию до июня 2022 г. РСА предлагает разрешить ему самостоятельно определять, к каким операторам выезжать с проверкой, а в каких случаях можно обойтись документарной инспекции. Письмо с соответствующими предложениями президент РСА Игорь Юргенс направил в Минэкономразвития, Минфин, ЦБ и зампреду правительства Максиму Акимову.

В мае Госдума приняла в окончательном чтении законопроект об усилении контроля за проведением техосмотра. Операторов, осуществляющих техосмотр автомобиля, обязали проводить фотофиксацию. По мнению авторов законопроекта, такая мера поможет бороться с подделкой диагностических карт.