Операторы техосмотра выступили за отмену получения полиса ОСАГО без него

В письме операторов отмечается, что «в итоге получается, что страховая компания без заключения о возможности безопасного использования транспортного средства допускает его к участию в движении». Они также критикуют новую периодичность осмотров, которая не позволит вовремя выявить «серьезные неисправности, которые также могут привести к смертельным ДТП». По оценке подписантов обращения, из-за отмены обязательной диагностики поток машин уменьшился, а у компаний нет средств для выплаты зарплат 30 000 технических экспертов и 13 000 человек обслуживающего персонала. По словам заместителя исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергея Ефремова, операторы не совсем понимают, что происходит, а их критика «получалась односторонняя и необъективная». Он назвал временный отказ от привязки полисов к диагностике «неизбежной мерой». Но РСА поддержит призывы операторов к пересмотру тарифов. Председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев отметил, что проблемы операторов не в законе, а в том, что «70% транспорта стоит». Он добавил, что вопросы поддержки бизнеса надо адресовать правительству. Минэкономики ранее заявляло, что новая периодичность техосмотра даст автовладельцам до 20 млрд рублей экономии за три года.