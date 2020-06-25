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Операторы техосмотра выступили за отмену получения полиса ОСАГО без него

Ведомости

Более сотни операторов техосмотра автотранспорта выступили против закона, который позволяет страховать машины и получать полисы ОСАГО без диагностики автомобилей. Об этом со ссылкой на обращение 120 операторов президенту Владимиру Путину, премьеру Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину и участников рынка технического осмотра автомобилей сообщает «Коммерсантъ».

Операторы в своем обращении отмечают, что принятый парламентом закон, разрешивший на время получать ОСАГО без техосмотра, лишил компании источника доходов и приведет их к банкротству. Потери отрасли от закона авторы письма Путину, Мишустину и Володину оценили в 1,4 — 1,68 млрд рублей в месяц (60-70 млн рублей в день). Кроме отмены закона они попросили своих адресатов включить отрасль в перечень пострадавших от пандемии, предоставить компаниям налоговые каникулы и пересмотреть методику расчета стоимости техосмотра. Сейчас тарифы устанавливают регионы по методике 2012 г., в ряде краев и областей они не превышают 200–300 рублей. Операторы просят назначить куратором отрасли ГИБДД и предлагают запустить с 1 января 2021 г. ранее запланированную на 2020 г. реформу техосмотра, сейчас ее планируется вводить в действие поэтапно, начиная с 1 марта следующего года.

Госдума в 2019 г. приняла законопроект о реформе процедуры техосмотра. Она предусматривает, что диагностические карты полностью переводятся в электронный вид. Законом вводится фотосъемка процесса техосмотра. Увеличиваются штрафы для операторов, которые продают диагностические карты без прохождения техосмотра. Водителей за езду без техосмотра предполагается штрафовать на 2 тыс. рублей. Нововведения должны были начать действовать с июня 2020 г., но этот срок перенесли из-за пандемии коронавируса. В апреле 2020 г. Госдума разрешила оформление полисов ОСАГО без диагностики до 30 сентября 2020 г. При этом парламент по инициативе Минэкономики и Центробанка внес изменения в периодичность прохождения осмотра. На четыре года от него освобождаются новые легковые машины, машины со сроком эксплуатации от четырех до десяти лет проходят его раз в два года, более 10 лет — ежегодно.

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В письме операторов отмечается, что «в итоге получается, что страховая компания без заключения о возможности безопасного использования транспортного средства допускает его к участию в движении». Они также критикуют новую периодичность осмотров, которая не позволит вовремя выявить «серьезные неисправности, которые также могут привести к смертельным ДТП». По оценке подписантов обращения, из-за отмены обязательной диагностики поток машин уменьшился, а у компаний нет средств для выплаты зарплат 30 000 технических экспертов и 13 000 человек обслуживающего персонала. По словам заместителя исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергея Ефремова, операторы не совсем понимают, что происходит, а их критика «получалась односторонняя и необъективная». Он назвал временный отказ от привязки полисов к диагностике «неизбежной мерой». Но РСА поддержит призывы операторов к пересмотру тарифов. Председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев отметил, что проблемы операторов не в законе, а в том, что «70% транспорта стоит». Он добавил, что вопросы поддержки бизнеса надо адресовать правительству. Минэкономики ранее заявляло, что новая периодичность техосмотра даст автовладельцам до 20 млрд рублей экономии за три года.

Ранее по теме: Госдума изменила порядок техосмотра автомобилей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных