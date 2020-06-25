Операторы техосмотра выступили за отмену получения полиса ОСАГО без него
Более сотни операторов техосмотра автотранспорта выступили против закона, который позволяет страховать машины и получать полисы ОСАГО без диагностики автомобилей. Об этом со ссылкой на обращение 120 операторов президенту Владимиру Путину, премьеру Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину и участников рынка технического осмотра автомобилей сообщает «Коммерсантъ».
Операторы в своем обращении отмечают, что принятый парламентом закон, разрешивший на время получать ОСАГО без техосмотра, лишил компании источника доходов и приведет их к банкротству. Потери отрасли от закона авторы письма Путину, Мишустину и Володину оценили в 1,4 — 1,68 млрд рублей в месяц (60-70 млн рублей в день). Кроме отмены закона они попросили своих адресатов включить отрасль в перечень пострадавших от пандемии, предоставить компаниям налоговые каникулы и пересмотреть методику расчета стоимости техосмотра. Сейчас тарифы устанавливают регионы по методике 2012 г., в ряде краев и областей они не превышают 200–300 рублей. Операторы просят назначить куратором отрасли ГИБДД и предлагают запустить с 1 января 2021 г. ранее запланированную на 2020 г. реформу техосмотра, сейчас ее планируется вводить в действие поэтапно, начиная с 1 марта следующего года.
Госдума в 2019 г. приняла законопроект о реформе процедуры техосмотра. Она предусматривает, что диагностические карты полностью переводятся в электронный вид. Законом вводится фотосъемка процесса техосмотра. Увеличиваются штрафы для операторов, которые продают диагностические карты без прохождения техосмотра. Водителей за езду без техосмотра предполагается штрафовать на 2 тыс. рублей. Нововведения должны были начать действовать с июня 2020 г., но этот срок перенесли из-за пандемии коронавируса. В апреле 2020 г. Госдума разрешила оформление полисов ОСАГО без диагностики до 30 сентября 2020 г. При этом парламент по инициативе Минэкономики и Центробанка внес изменения в периодичность прохождения осмотра. На четыре года от него освобождаются новые легковые машины, машины со сроком эксплуатации от четырех до десяти лет проходят его раз в два года, более 10 лет — ежегодно.
В письме операторов отмечается, что «в итоге получается, что страховая компания без заключения о возможности безопасного использования транспортного средства допускает его к участию в движении». Они также критикуют новую периодичность осмотров, которая не позволит вовремя выявить «серьезные неисправности, которые также могут привести к смертельным ДТП». По оценке подписантов обращения, из-за отмены обязательной диагностики поток машин уменьшился, а у компаний нет средств для выплаты зарплат 30 000 технических экспертов и 13 000 человек обслуживающего персонала. По словам заместителя исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергея Ефремова, операторы не совсем понимают, что происходит, а их критика «получалась односторонняя и необъективная». Он назвал временный отказ от привязки полисов к диагностике «неизбежной мерой». Но РСА поддержит призывы операторов к пересмотру тарифов. Председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев отметил, что проблемы операторов не в законе, а в том, что «70% транспорта стоит». Он добавил, что вопросы поддержки бизнеса надо адресовать правительству. Минэкономики ранее заявляло, что новая периодичность техосмотра даст автовладельцам до 20 млрд рублей экономии за три года.