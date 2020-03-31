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Госдума изменила порядок техосмотра автомобилей

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Госдума одобрила несколько поправок, изменяющих процедуру прохождения техосмотра для автомобилей, передает «Интерфакс». Согласно принятым поправкам, техосмотр будет проводиться раз в два года в отношении автомобилей, которые были произведены от четырех до 10 лет назад. Речь идет о машинах с максимальной массой до 3,5 т. Такой же принцип распространяется на прицепы и полуприцепы, мототранспортные средства.

Сейчас техосмотр проводится раз в два года для автомобилей, с момента выпуска которых прошло три – семь лет.

Поправки также предусматривают, что каждый год проходить техосмотр должны будут автомобили, с года выпуска которых прошло более 10 лет (сейчас более семи лет).

Раз в год проходить техосмотр также должны легковые такси, автобусы, грузовые автомобили, предназначенные для перевозок пассажиров. При этом речь идет о транспортных средствах, произведенных не более чем пять лет назад. Автомобили вышеперечисленных категорий старше пяти лет должны проходить техосмотр каждые полгода.

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