Госдума изменила порядок техосмотра автомобилей

Госдума одобрила несколько поправок, изменяющих процедуру прохождения техосмотра для автомобилей, передает «Интерфакс». Согласно принятым поправкам, техосмотр будет проводиться раз в два года в отношении автомобилей, которые были произведены от четырех до 10 лет назад. Речь идет о машинах с максимальной массой до 3,5 т. Такой же принцип распространяется на прицепы и полуприцепы, мототранспортные средства.