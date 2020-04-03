ЦБ разрешил страховщикам выдавать полисы ОСАГО без диагностических карт

В июне 2020 г. должен вступить в силу федеральный закон, меняющий практику получения диагностических карт совместно с полисом ОСАГО. Новая схема получения обязывает предоставлять автомобиль на техосмотр. Сам процесс диагностики при этом должен быть зафиксирован на фото. Перенос срока вступления закона, по мнению Минэкономразвития, снизит издержки для бизнеса и сократит контакты между людьми в условиях пандемии.