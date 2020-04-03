ЦБ разрешил страховщикам выдавать полисы ОСАГО без диагностических карт
Центробанк разрешил страховым компаниям выдавать полисы ОСАГО без диагностических карт, оформляемых после технического осмотра автомобилей. Об этом председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сказала во время пресс-конференции. Такая рекомендация дана на время действия режима самоизоляции в стране. Однако после отмены ограничительных мер водитель в течение месяца должен предоставить страховой компании диагностическую карту, уточнила Набиуллина.
В конце марта «Коммерсантъ» сообщил, что Минэкономразвития совместно с МВД, Минтрансом и представителями бизнеса изучает возможность переноса реформы техосмотра из-за изменившейся экономической ситуации и распространения коронавируса.
В июне 2020 г. должен вступить в силу федеральный закон, меняющий практику получения диагностических карт совместно с полисом ОСАГО. Новая схема получения обязывает предоставлять автомобиль на техосмотр. Сам процесс диагностики при этом должен быть зафиксирован на фото. Перенос срока вступления закона, по мнению Минэкономразвития, снизит издержки для бизнеса и сократит контакты между людьми в условиях пандемии.