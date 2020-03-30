Вступление в силу закона о видеофиксации техосмотра автомашин отложат
Министерство экономического развития совместно с МВД, Минтрансом и представителями бизнеса прорабатывает вариант с переносом реформы техосмотра из-за изменившейся экономической ситуации и пандемии коронавирусной инфекции. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.
Планировалось, что в июне 2020 г. вступит в силу федеральный закон, меняющий практику покупки диагностических карт совместно с полисом ОСАГО. Новый порядок исключал возможность покупки диагностической карты без предоставления машины к осмотру и предполагал обязательную фиксацию процесса диагностики на фото.
Перенос срока вступления закона, по оценке представителя министерства, снизит издержки для бизнеса и сократит контакты между людьми в условиях пандемии коронавирусной инфекции. «Мы собираем мнения и предложения, постараемся учесть интересы предпринимателей и найти сбалансированное решение», – сказал собеседник газеты.
Инициативу поддержали операторы техосмотра и Российский союз автостраховщиков. О намерении поддержать перенос заявил и председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев. «Тут дело даже не в контактах между людьми, они в любом случае будут. Вопрос в том, что в текущих условиях количество самих операторов может уменьшиться, этого допускать нельзя», – сказал он.