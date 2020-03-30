Вступление в силу закона о видеофиксации техосмотра автомашин отложат

Инициативу поддержали операторы техосмотра и Российский союз автостраховщиков. О намерении поддержать перенос заявил и председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев. «Тут дело даже не в контактах между людьми, они в любом случае будут. Вопрос в том, что в текущих условиях количество самих операторов может уменьшиться, этого допускать нельзя», – сказал он.