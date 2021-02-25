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Мишустин сообщил о переносе срока введения новых правил техосмотра

Ведомости

Новый порядок технического осмотра автомобилей в России вступит в силу с 1 октября 2021 г., а не с 1 марта, как предполагалось ранее, сообщил в ходе заседания правительства премьер-министр страны Михаил Мишустин. Он попросил предоставить ему на подпись соответствующий проект постановления в ближайшее время.

«Как и в любом деле, на начальном этапе неизбежны разного рода накладки. Например, неравномерное распределение нагрузки, очереди. В условиях, когда ситуация с коронавирусом хоть и улучшается, но пока далека от идеальной, это несет определенные риски, в том числе и для здоровья людей. Считаю, мы не должны этого допустить», — пояснил глава правительства подобное решение.

При этом он подчеркнул, обращаясь к министерствам и ведомствам, что с 1 октября система должна заработать без сбоев. Мишустин напомнил, что новые правила предполагают введение электронных диагностических карт автомобилей, проведение фотофиксации и запуск иных процедур, от которых зависит работа профильного бизнеса.

Введение единой автоматизированной системы техосмотра было утверждено Мишустиным в августе 2020 г. Документ обязывает операторов, проводящих техосмотр автомобиля, проводить его обязательную фотофиксацию, а также оформлять диагностические карты в электронном виде с цифровой подписью. Подобные меры, по мнению разработчиков законопроекта, позволят пресечь выдачу поддельных диагностических карт и снизить число аварий.

Ранее по теме: В России утвердили автоматизированную систему техосмотра

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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