РБК узнал о запрете сотрудникам «Ростеха» общаться в Zoom, Skype и WhatsApp по работе

По словам собеседников издания, это решение принято после объявления руководства мессенджера WhatsApp об изменениях в политике конфиденциальности и передаче дополнительных персональных данных пользователей в свою головную компанию — Facebook. Кроме того, в «Ростехе» ранее было запрещено устанавливать мессенджер, а также Zoom и Skype на корпоративные компьютеры и ноутбуки. До этого некоторые сотрудники ради удобства и ускорения коммуникации обходили этот запрет, однако теперь контроль за ним усилился.