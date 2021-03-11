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РБК узнал о запрете сотрудникам «Ростеха» общаться в Zoom, Skype и WhatsApp по работе

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Работникам предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, входящих в «Ростех», предписано перенести рабочие и корпоративные чаты из WhatsApp в другой мессенджер, а также перестать решать профессиональные вопросы по Zoom и Skype. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, это решение принято после объявления руководства мессенджера WhatsApp об изменениях в политике конфиденциальности и передаче дополнительных персональных данных пользователей в свою головную компанию — Facebook. Кроме того, в «Ростехе» ранее было запрещено устанавливать мессенджер, а также Zoom и Skype на корпоративные компьютеры и ноутбуки. До этого некоторые сотрудники ради удобства и ускорения коммуникации обходили этот запрет, однако теперь контроль за ним усилился.

Для видеосвязи работникам госкорпорации предлагается использовать российскую платформу IVA, которую «Ростех» уже применял для онлайн-совещаний с начала пандемии. В то же время использование сотрудниками компании Zoom, Skype и WhatsApp для личного общения с помощью личных устройств не запрещается.

В пресс-службе «Ростеха» изданию подтвердили, что решили «нивелировать риски» в связи с использованием сотрудниками иностранных мессенджеров и сервисов видеосвязи для рабочей коммуникации, а также то, что личных устройств ограничительные меры не касаются.

Специальный мессенджер для госслужащих было предложено создать еще в 2016 г. В 2017 г. «Ростех» и «Ростелеком» договорились создать российский аналог Skype. В 2020 г. в «Ростехе» также решили сделать и аналог Zoom. В конце февраля 2021 г, мэрия Москвы заявила, что подведомственная ей структура ГКУ «Информационный город» разработала сервис TDM Messenger — «полноценную замену» Telegram и Skype для рабочего общения сотрудников городской администрации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных