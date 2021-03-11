РБК узнал о запрете сотрудникам «Ростеха» общаться в Zoom, Skype и WhatsApp по работе
Работникам предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, входящих в «Ростех», предписано перенести рабочие и корпоративные чаты из WhatsApp в другой мессенджер, а также перестать решать профессиональные вопросы по Zoom и Skype. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, это решение принято после объявления руководства мессенджера WhatsApp об изменениях в политике конфиденциальности и передаче дополнительных персональных данных пользователей в свою головную компанию — Facebook. Кроме того, в «Ростехе» ранее было запрещено устанавливать мессенджер, а также Zoom и Skype на корпоративные компьютеры и ноутбуки. До этого некоторые сотрудники ради удобства и ускорения коммуникации обходили этот запрет, однако теперь контроль за ним усилился.
Для видеосвязи работникам госкорпорации предлагается использовать российскую платформу IVA, которую «Ростех» уже применял для онлайн-совещаний с начала пандемии. В то же время использование сотрудниками компании Zoom, Skype и WhatsApp для личного общения с помощью личных устройств не запрещается.
В пресс-службе «Ростеха» изданию подтвердили, что решили «нивелировать риски» в связи с использованием сотрудниками иностранных мессенджеров и сервисов видеосвязи для рабочей коммуникации, а также то, что личных устройств ограничительные меры не касаются.
Специальный мессенджер для госслужащих было предложено создать еще в 2016 г. В 2017 г. «Ростех» и «Ростелеком» договорились создать российский аналог Skype. В 2020 г. в «Ростехе» также решили сделать и аналог Zoom. В конце февраля 2021 г, мэрия Москвы заявила, что подведомственная ей структура ГКУ «Информационный город» разработала сервис TDM Messenger — «полноценную замену» Telegram и Skype для рабочего общения сотрудников городской администрации.