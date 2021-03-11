Суд арестовал главу Минздрава Алтая по делу о коррупции

«Суд, с учетом позиции прокуратуры республики, удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении Коваленко С.М. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — говорится в сообщении. По данным ведомства, на аресте настояло следствие, так как, занимая высокую должность, подозреваемый «может при нахождении на свободе воспрепятствовать производству по уголовному делу, в т.ч. путем оказания давления на свидетелей».