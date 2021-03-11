Суд арестовал главу Минздрава Алтая по делу о коррупции
Суд арестовал на два месяца главу Минздрава Республики Алтай Сергея Коваленко, против которого заведено дело о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает управление Генпрокуратуры по региону.
«Суд, с учетом позиции прокуратуры республики, удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении Коваленко С.М. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — говорится в сообщении. По данным ведомства, на аресте настояло следствие, так как, занимая высокую должность, подозреваемый «может при нахождении на свободе воспрепятствовать производству по уголовному делу, в т.ч. путем оказания давления на свидетелей».
О задержании Коваленко стало известно накануне «РИА Новости» и «Интерфаксу», которые ссылались на источники. Позже эта информация подтвердилась официально. В отношении Коваленко возбуждены уголовные дела по фактам получения организованной группой взяток в крупном и особо крупном размерах от представителей коммерческих организаций за поставку медицинских товаров для нужд Минздрава Алтая.
Министру грозит до 15 лет лишения свободы. Размер инкриминируемых Коваленко взяток официально не раскрывался. По данным источников «Коммерсанта», речь идет о сумме примерно в 5 млн руб.
Коваленко занимает пост министра с декабря 2019 г. В ведомстве он работал также в 2012-2017 гг. в должности замминистра. В 2017-2019 гг. Коваленко был главврачом Майминской районной больницы, где работал в 2000-е гг. хирургом и заведующим отделением. В 2008 -2012 гг. был заместителем главы Майминского района Республики Алтай.