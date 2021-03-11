Аксенов поручил провести проверку после нецензурной реплики министра культуры Крыма

«Арина Вадимовна, успокойтесь. Вы чего там, вообще что ли? Это что такое? Провести служебное расследование», — сказал Аксенов. Ранее в ходе совещания, посвященного реализации инфраструктурных проектов, произошло незапланированное включение Новосельской. Министр нецензурно выругалась, возмущаясь сбоями видеосвязи.