Аксенов поручил провести проверку после нецензурной реплики министра культуры Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести служебное расследование в отношении министра культуры республики Арины Новосельской за нецензурную реплику во время видеоселектора, сообщают «РИА Новости».
«Арина Вадимовна, успокойтесь. Вы чего там, вообще что ли? Это что такое? Провести служебное расследование», — сказал Аксенов. Ранее в ходе совещания, посвященного реализации инфраструктурных проектов, произошло незапланированное включение Новосельской. Министр нецензурно выругалась, возмущаясь сбоями видеосвязи.
В декабре 2020 г. главный государственный инспектор труда в Крыму Игорь Зворский выругался матом на совещании у Аксенова. Когда техники переключили громкую связь на чиновника, тот «очень эмоционально» разговаривал по телефону. Глава Крыма попросил его отключить микрофон.