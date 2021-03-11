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Аксенов поручил провести проверку после нецензурной реплики министра культуры Крыма

Ведомости

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести служебное расследование в отношении министра культуры республики Арины Новосельской за нецензурную реплику во время видеоселектора, сообщают «РИА Новости».

«Арина Вадимовна, успокойтесь. Вы чего там, вообще что ли? Это что такое? Провести служебное расследование», — сказал Аксенов. Ранее в ходе совещания, посвященного реализации инфраструктурных проектов, произошло незапланированное включение Новосельской. Министр нецензурно выругалась, возмущаясь сбоями видеосвязи.

В декабре 2020 г. главный государственный инспектор труда в Крыму Игорь Зворский выругался матом на совещании у Аксенова. Когда техники переключили громкую связь на чиновника, тот «очень эмоционально» разговаривал по телефону. Глава Крыма попросил его отключить микрофон.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных