Умер автор музыки к фильму «Гардемарины, вперед!» Виктор Лебедев
Композитор, народный артист России Виктор Лебедев, автор музыки к фильмам «Гардемарины, вперед!», «Небесные ласточки», «Будьте моим мужем», умер в возрасте 86 лет, сообщается на сайте Санкт-Петербургского государственного института культуры.
«С глубоким прискорбием сообщаем, что 11 марта 2021 года на 87 году жизни скончался выдающийся композитор, народный артист российской федерации, профессор Санкт-петербургского государственного института культуры Виктор Михайлович Лебедев», — говорится в сообщении.
Отпевание композитора запланировано на утро 16 марта в Спасо-Преображенском соборе, сообщает ТАСС.
Лебедев более 60 лет проработал в Санкт-Петербургском государственном институте культуры. В 1985 году он создал кафедру, а затем факультет музыкального искусства эстрады, которым руководил более 25 лет.
Лебедев написал музыку и к другим фильмам, в числе которых «Ищите женщину» (1982), «Небесные ласточки» (1976), «Будьте моим мужем» (1981), «Зависть богов» (2000), «Трудно быть богом» (2013).