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Умер автор музыки к фильму «Гардемарины, вперед!» Виктор Лебедев

Ведомости

Композитор, народный артист России Виктор Лебедев, автор музыки к фильмам «Гардемарины, вперед!», «Небесные ласточки», «Будьте моим мужем», умер в возрасте 86 лет, сообщается на сайте Санкт-Петербургского государственного института культуры.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 11 марта 2021 года на 87 году жизни скончался выдающийся композитор, народный артист российской федерации, профессор Санкт-петербургского государственного института культуры Виктор Михайлович Лебедев», — говорится в сообщении.

Отпевание композитора запланировано на утро 16 марта в Спасо-Преображенском соборе, сообщает ТАСС.

Лебедев более 60 лет проработал в Санкт-Петербургском государственном институте культуры. В 1985 году он создал кафедру, а затем факультет музыкального искусства эстрады, которым руководил более 25 лет.

Лебедев написал музыку и к другим фильмам, в числе которых «Ищите женщину» (1982), «Небесные ласточки» (1976), «Будьте моим мужем» (1981), «Зависть богов» (2000), «Трудно быть богом» (2013).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных