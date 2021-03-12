Попова допустила передачу нового типа птичьего гриппа среди людей

«Прогноз о том, что это случится, имеет достаточно высокую степень вероятности. Это, скорее всего, случится», – сказала Попова. Она отметила, что время для подготовки к этому есть. В частности, планируется разработать тесты и вакцину. «Не понадобится – вот это будет уже счастливый случай. Но если понадобится, мы будем готовы», – объяснила глава ведомства.