Попова допустила передачу нового типа птичьего гриппа среди людей
Новый тип вируса птичьего гриппа A(H5N8), скорее всего, сможет передаваться от человека человеку, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью ТАСС.
«Прогноз о том, что это случится, имеет достаточно высокую степень вероятности. Это, скорее всего, случится», – сказала Попова. Она отметила, что время для подготовки к этому есть. В частности, планируется разработать тесты и вакцину. «Не понадобится – вот это будет уже счастливый случай. Но если понадобится, мы будем готовы», – объяснила глава ведомства.
Попова сообщила о выявлении первого в мире случая инфицирования людей вирусом птичьего гриппа H5N8 в конце февраля. По ее словам, ученые центра «Вектор» выделили генетический материал гриппа у семерых сотрудников птицефабрики на юге России, где в декабре 2020 г. была зарегистрирована вспышка среди поголовья птиц. В короткий срок были проведены все мероприятия по защите людей и животных, минимизированы все риски. Дальнейшего развития эта ситуация не получила.