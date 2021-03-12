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Попова допустила передачу нового типа птичьего гриппа среди людей

Ведомости

Новый тип вируса птичьего гриппа A(H5N8), скорее всего, сможет передаваться от человека человеку, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью ТАСС.

«Прогноз о том, что это случится, имеет достаточно высокую степень вероятности. Это, скорее всего, случится», – сказала Попова. Она отметила, что время для подготовки к этому есть. В частности, планируется разработать тесты и вакцину. «Не понадобится – вот это будет уже счастливый случай. Но если понадобится, мы будем готовы», – объяснила глава ведомства.

Попова сообщила о выявлении первого в мире случая инфицирования людей вирусом птичьего гриппа H5N8 в конце февраля. По ее словам, ученые центра «Вектор» выделили генетический материал гриппа у семерых сотрудников птицефабрики на юге России, где в декабре 2020 г. была зарегистрирована вспышка среди поголовья птиц. В короткий срок были проведены все мероприятия по защите людей и животных, минимизированы все риски. Дальнейшего развития эта ситуация не получила.

Ранее по теме: В России выявили первый в мире случай инфицирования человека гриппом H5N8

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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