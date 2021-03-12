В Кремле ответили на публикацию об усилении влияния силовиков на президента

«Это такие упражнения псевдоспециалистов по нашей стране, которые очень часто не имеют ничего общего с реальностью. В целом мы констатируем сейчас, что, конечно, у источников англосаксонских СМИ, в том числе и Financial Times, существенно понизилась квалификация специалистов по нашей стране. Они продолжают свою работу, они высказывают свое мнение. Но их квалификация существенно понизилась, и, к нашему сожалению, понизилась степень понимания реальных процессов в нашей стране», — сказал Песков журналистам.