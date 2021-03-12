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В Кремле ответили на публикацию об усилении влияния силовиков на президента

Ведомости

Пресс-секретарь президента России в ответ на публикацию Financial Times об усилении влияния силового блока на российского президента отметил снижение квалификации источников этого издания. По словам представителя Кремля, такие публикации являются упражнениями псевдоспециалистов по России.

«Это такие упражнения псевдоспециалистов по нашей стране, которые очень часто не имеют ничего общего с реальностью. В целом мы констатируем сейчас, что, конечно, у источников англосаксонских СМИ, в том числе и Financial Times, существенно понизилась квалификация специалистов по нашей стране. Они продолжают свою работу, они высказывают свое мнение. Но их квалификация существенно понизилась, и, к нашему сожалению, понизилась степень понимания реальных процессов в нашей стране», — сказал Песков журналистам.

При этом он подчеркнул: Кремль готов «терпеливо рассказывать всем желающим то, что у нас происходит».

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники заявила об усилении влияния представителей силовых ведомств на президента РФ Владимира Путина. «Давление силовиков вокруг [Путина] сильнее, чем когда-либо. Противостоять этому стало очень трудно», — сказал один из собеседников издания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных