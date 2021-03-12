В Кремле ответили на публикацию об усилении влияния силовиков на президента
Пресс-секретарь президента России в ответ на публикацию Financial Times об усилении влияния силового блока на российского президента отметил снижение квалификации источников этого издания. По словам представителя Кремля, такие публикации являются упражнениями псевдоспециалистов по России.
«Это такие упражнения псевдоспециалистов по нашей стране, которые очень часто не имеют ничего общего с реальностью. В целом мы констатируем сейчас, что, конечно, у источников англосаксонских СМИ, в том числе и Financial Times, существенно понизилась квалификация специалистов по нашей стране. Они продолжают свою работу, они высказывают свое мнение. Но их квалификация существенно понизилась, и, к нашему сожалению, понизилась степень понимания реальных процессов в нашей стране», — сказал Песков журналистам.
При этом он подчеркнул: Кремль готов «терпеливо рассказывать всем желающим то, что у нас происходит».
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники заявила об усилении влияния представителей силовых ведомств на президента РФ Владимира Путина. «Давление силовиков вокруг [Путина] сильнее, чем когда-либо. Противостоять этому стало очень трудно», — сказал один из собеседников издания.