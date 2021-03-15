В Кремле не знают о местонахождении Навального

«Мы не имеем информации о местонахождении осужденного в Российской Федерации. Есть Федеральная служба исполнения наказания, именно эта служба обладает этой информацией. Но согласитесь, что опять же администрация президента — это не тот орган, который может или должен обладать такими сведениями», — сказал Песков. На уточнение, что к Навальному сейчас приковано внимание, Песков заявил: «Это один из осужденных в Российской Федерации, который отбывает наказание по решению суда. Мы не располагаем информацией, где отбывает срок осужденный. Такую информацию нам никто не предоставляет».