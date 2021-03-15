В Кремле не знают о местонахождении Навального
Администрация президента не знает, где находится основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексей Навальный, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее Навальный был осужден на 3,5 года колонии по делу о хищении средств «Ив Роше».
«Мы не имеем информации о местонахождении осужденного в Российской Федерации. Есть Федеральная служба исполнения наказания, именно эта служба обладает этой информацией. Но согласитесь, что опять же администрация президента — это не тот орган, который может или должен обладать такими сведениями», — сказал Песков. На уточнение, что к Навальному сейчас приковано внимание, Песков заявил: «Это один из осужденных в Российской Федерации, который отбывает наказание по решению суда. Мы не располагаем информацией, где отбывает срок осужденный. Такую информацию нам никто не предоставляет».
2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, Навальному придется пробыть в колонии около 2,5 лет. С 3 марта Навальный находился в карантинной камере СИЗО «Кольчугино». По данным источников «Ведомостей», после этого он отправится отбывать наказание в ИК-2 в Покрове Владимирской области. Адвокаты Навального ранее поясняли, что он будет находиться в СИЗО до вступления в силу приговора по делу о клевете на ветерана.
Навальный вернулся в Россию после лечения в Германии 17 января. Его задержали в аэропорту «Шереметьево» по требованию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). В ведомстве пояснили, что основатель ФБК более 50 раз нарушил условия испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г., в том числе до предполагаемого отравления. Так, он не отмечался в инспекции дважды в месяц, как должен был. Сам Навальный это опроверг.