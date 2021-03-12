Куда и когда отправят Алексея Навального отбывать наказание

«Я с уважением отношусь к Алексею Навальному, но кроме него в области находятся еще тысячи заключенных. Я могу посетить его, только если получу официальное письмо с такой просьбой от его родственников. Само пребывание Навального в тюрьме трагично, оно заставит общественность присмотреться к судьбам заключенных во Владимирской области», – сказал «Ведомостям» лидер фракции КПРФ в заксобрании региона Максим Шевченко. Он описал ИК-2 в Покрове как «серьезную жестокую зону». Шевченко также утверждает, что наладить сотрудничество с местной общественной наблюдательной комиссией «невозможно, поскольку там работают бывшие сотрудники ФСИН и разных силовых структур»: «Считайте, что это филиал ФСИН».