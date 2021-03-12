Куда и когда отправят Алексея Навального отбывать наказание

Куда и когда отправят Алексея Навального отбывать наказаниеФСИН может этапировать осужденного политика в любую колонию в радиусе 500 км от Москвы
Политик Алексей Навальный, которому суд в феврале заменил условный срок на реальный по делу «Ив Роше», уедет в колонию общего режима более чем на 2,5 года после апелляции по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко (по нему Навальному присужден штраф). Об этом сообщил ТАСС адвокат Навального Вадим Кобзев после того, как посетил 11 марта своего подзащитного в СИЗО-3 в г. Кольчугино Владимирской области. Дата апелляции еще не назначена, сказал «Ведомостям» Кобзев.
Возможности для Навального
Защитники Навального обнаружили его в карантинной камере в СИЗО-3 и сообщили об этом 3 марта. «С ним в камере два человека. Он в полной изоляции, писем не получает, «ФСИН-письмо» отключено для всего СИЗО. В камере ничего нет, кроме телевизора. Нет ни холодильника, ни даже чайника», – описывал в Twitter Кобзев.
СИЗО-3 – пересыльная тюрьма, после которой Навального могут отправить в любую подходящую по режиму колонию, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты. «В итоге Навальный может оказаться где угодно, совсем не обязательно в колонии Владимирской области. ФСИН принимает такие решения в закрытом режиме, а с учетом того, что ситуация с Навальным непростая, ожидать можно чего угодно», – пояснил «Ведомостям» адвокат «Команды 29» Евгений Смирнов.
Основатель организации «Русь сидящая» Ольга Романова подчеркнула, что политика могут доставить в любую колонию общего режима для отбывающих наказание впервые, но, скорее всего, в радиусе 500 км от Москвы. Обычно это происходит в соответствии с рекомендациями ФСИН для осужденных москвичей, говорит она. «В итоге мы можем обнаружить Навального где угодно: в Калуге, в Ярославле, в Иванове. Если его хотят запрятать, то для этого подходит, например, ИК-6 в поселке Талицы Ивановской области, потому что туда невозможно добраться на общественном транспорте», – сказала Романова.
Место назначения
Еще до обнаружения в СИЗО-3 СМИ сообщали, что Навальный якобы уже доставлен в ИК-2 в Покрове (Владимирская обл.). «По закону на это [отбывание карантина в СИЗО-3] может уйти до 15 суток. После этого его отправят в отряд ИК-2», – цитировал слова источника в правоохранительных органах ТАСС.
Навального ожидают в ИК-2, говорит «Ведомостям» источник, близкий к администрации Владимирской области. «На личном деле Навального ИК-2 указана как конечный пункт», – сказал собеседник, близкий к ФСИН. Он добавил, что это решение может быть неокончательным. Если Навальный окажется в ИК-2 в Покрове, он попадет в «красную» тюрьму, т. е. учреждение, где управление сконцентрировано в руках сотрудников ФСИН и подконтрольных им заключенных-«активистов».
По словам собеседника «Ведомостей», знакомого с условиями содержания в этой колонии, в Покрове «все заточено под то, чтобы подчинить тебя системе и изолировать от социума, хотя с приходом нового начальника тюрьмы Александра Муханова «ситуация стала лучше, стали меньше бить, чем при прошлом начальнике [Александре Зотове]».
Во ФСИН не ответили на отправленные 1 марта вопросы «Ведомостей» о контингенте в ИК-2, условиях содержания в колонии, жалобах на сотрудников и др.
Взгляд со стороны
На колонии Владимирской области приходит очень много жалоб, говорит член президентского совета по правам человека Андрей Бабушкин: «Большая часть приходится на ИК-3, ИК-6 и ИК-7. На ИК-2 в Покрове жалуются не так много, там более-менее адекватный новый начальник. Обстановку в области надо менять в корне. Когда-то в регионе специально был создан тюремный «заповедник».
«Ситуация [с Навальным] не особо обсуждается [в области], не поднимается на заседаниях и общественных слушаниях. ФСИН – это федеральная система, мы за них не отвечаем», – сказал депутат заксобрания области Сергей Казаков. Он уточнил, что про многие «ужасы» Покрова узнавал из СМИ, до этого один из адвокатов описывал ему тюрьму как место, где у заключенных «насыщенная жизнь, проходят спортивные соревнования и можно посещать библиотеку».
«Я с уважением отношусь к Алексею Навальному, но кроме него в области находятся еще тысячи заключенных. Я могу посетить его, только если получу официальное письмо с такой просьбой от его родственников. Само пребывание Навального в тюрьме трагично, оно заставит общественность присмотреться к судьбам заключенных во Владимирской области», – сказал «Ведомостям» лидер фракции КПРФ в заксобрании региона Максим Шевченко. Он описал ИК-2 в Покрове как «серьезную жестокую зону». Шевченко также утверждает, что наладить сотрудничество с местной общественной наблюдательной комиссией «невозможно, поскольку там работают бывшие сотрудники ФСИН и разных силовых структур»: «Считайте, что это филиал ФСИН».
В подготовке статьи участвовал Максим Иванов