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Гражданину Нидерландов дали 15 лет колонии за попытку провоза в Россию 105 кг кокаина

Ведомости

Химкинский суд Московской области приговорил гражданина Нидерландов к 15 годам колонии строгого режима за попытку переправки 105 кг колумбийского кокаина через таможенную границу России. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Дело касается переправки из Майами в Москву 105 кг колумбийского кокаина в 2001 г., около половины объема предназначалось к последующей переправке в Великобританию. Груз в итоге был перехвачен в Москве. Российские следователи позже установили, что организовал переправку наркотиков гражданин Нидерландов. В 2010 г. он был объявлен в международный розыск, в 2015 г. — задержан в Бельгии, а в 2018 г. — экстрадирован в Россию.

«В конце января 2021 г. он (гражданин Нидерландов. — прим. ред.) признан виновным в совершении преступлений и приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Наказание было назначено по совокупности преступлений ч. 2 ст. 210 (организация преступного сообщества), ч. 4 ст. 188 (контрабанда), ч. 1 и 3 ст. 30 (подготовка к преступлению), ч. 4 ст. 228 УК РФ (незаконное производство, сбыт и хранение наркотиков).

Приговор в законную силу не вступил, его текст переводится на родной язык осужденного.

В феврале сотрудники ФСБ задержали троих иностранцев и изъяли у них более 60 кг кокаина. Были возбуждены уголовные дела по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Граждане каких государств задержаны, не уточнялось. Им может грозить до пожизненного срока заключения.

Ранее по теме: В Санкт-Петербурге ФСБ задержала троих иностранцев с 60 кг кокаина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных