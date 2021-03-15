Гражданину Нидерландов дали 15 лет колонии за попытку провоза в Россию 105 кг кокаина
Химкинский суд Московской области приговорил гражданина Нидерландов к 15 годам колонии строгого режима за попытку переправки 105 кг колумбийского кокаина через таможенную границу России. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Дело касается переправки из Майами в Москву 105 кг колумбийского кокаина в 2001 г., около половины объема предназначалось к последующей переправке в Великобританию. Груз в итоге был перехвачен в Москве. Российские следователи позже установили, что организовал переправку наркотиков гражданин Нидерландов. В 2010 г. он был объявлен в международный розыск, в 2015 г. — задержан в Бельгии, а в 2018 г. — экстрадирован в Россию.
«В конце января 2021 г. он (гражданин Нидерландов. — прим. ред.) признан виновным в совершении преступлений и приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Наказание было назначено по совокупности преступлений ч. 2 ст. 210 (организация преступного сообщества), ч. 4 ст. 188 (контрабанда), ч. 1 и 3 ст. 30 (подготовка к преступлению), ч. 4 ст. 228 УК РФ (незаконное производство, сбыт и хранение наркотиков).
Приговор в законную силу не вступил, его текст переводится на родной язык осужденного.
В феврале сотрудники ФСБ задержали троих иностранцев и изъяли у них более 60 кг кокаина. Были возбуждены уголовные дела по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Граждане каких государств задержаны, не уточнялось. Им может грозить до пожизненного срока заключения.