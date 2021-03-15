Гражданину Нидерландов дали 15 лет колонии за попытку провоза в Россию 105 кг кокаина

Дело касается переправки из Майами в Москву 105 кг колумбийского кокаина в 2001 г., около половины объема предназначалось к последующей переправке в Великобританию. Груз в итоге был перехвачен в Москве. Российские следователи позже установили, что организовал переправку наркотиков гражданин Нидерландов. В 2010 г. он был объявлен в международный розыск, в 2015 г. — задержан в Бельгии, а в 2018 г. — экстрадирован в Россию.