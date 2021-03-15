Главы МИД России и Венгрии обсудили поставки вакцины «Спутник V»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в ходе телефонного разговора с венгерским коллегой Петером Сиярто поставки в Венгрию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщила пресс-служба МИД РФ.
«В ходе беседы обсуждались совместные усилия по противодействию пандемии новой коронавирусной инфекции, включая поставки в Венгрию российской двухкомпонентной вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.
Лавров и Сиярто также обсудили вопросы двусторонних отношений и представляющие взаимный интерес международные темы. Разговор состоялся по инициативе венгерской стороны, уточнили в министерстве.
Вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным журнала The Lancet, эффективность препарата составляет 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. Сегодня Reuters со ссылкой на источник в Евросоюзе сообщил, что страны ЕС планируют начать переговоры о закупке «Спутника V». Первой страной Евросоюза, зарегистрировавшей российскую вакцину, стала Венгрия.