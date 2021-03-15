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Главы МИД России и Венгрии обсудили поставки вакцины «Спутник V»

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в ходе телефонного разговора с венгерским коллегой Петером Сиярто поставки в Венгрию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщила пресс-служба МИД РФ.

«В ходе беседы обсуждались совместные усилия по противодействию пандемии новой коронавирусной инфекции, включая поставки в Венгрию российской двухкомпонентной вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.

Лавров и Сиярто также обсудили вопросы двусторонних отношений и представляющие взаимный интерес международные темы. Разговор состоялся по инициативе венгерской стороны, уточнили в министерстве. 

Вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным журнала The Lancet, эффективность препарата составляет 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. Сегодня Reuters со ссылкой на источник в Евросоюзе сообщил, что страны ЕС планируют начать переговоры о закупке «Спутника V». Первой страной Евросоюза, зарегистрировавшей российскую вакцину, стала Венгрия. 

Ранее по теме: Песков сообщил о попытках политизировать признание «Спутника V» за рубежом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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