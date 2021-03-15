Песков сообщил о попытках политизировать признание «Спутника V» за рубежом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам о попытках политизировать признание российской вакцины от коронавируса «Спутник V» за рубежом.
«Мы видим, что, к сожалению, такие попытки имеют место. Мы слышим много заявлений, в том числе и европейских стран, заявлений не очень удачных», — сказал Песков, отметив, что это не остановит работу по производству и распространению вакцины.
Он подчеркнул, что Путин всегда был против политизации темы вакцинации и ее превращения в «инструмент в руках недобросовестных политиков и провокаторов». По словам Пескова, спрос на российскую вакцину в мире «велик» и «значительно» превышает предложение.
Вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным научного журнала The Lancet, эффективность препарата составляет 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. Ранее Reuters со ссылкой на источник в Евросоюзе сообщил, что страны ЕС планируют начать переговоры о закупке «Спутника V».