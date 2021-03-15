В ЕК заявили об отсутствии переговоров по закупке вакцины «Спутник V»
Еврокомиссия сейчас не ведет переговоры с разработчиком российской вакцины от коронавируса «Спутник V» по возможной централизованной закупке препарата для ЕС, заявил представитель ЕК на брифинге в Брюсселе.
«На данный момент, как уже говорилось, переговоров между переговорщиками ЕС и разработчиком российской вакцины нет», — цитирует «РИА Новости» представителя ЕК. Он также отметил, что Еврокомиссия совместно со странами-членами могут в любой момент договориться о расширении портфеля вакцин.
Ранее о том, что страны ЕС планирует начать переговоры по закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V» с ее разработчиком, сообщил Reuters со ссылкой на источник. По его словам, для начала переговоров нужно получить запросы от четырех стран.
Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в более чем 50 странах мира. Она разработана в Научном Центре им. Гамалеи в Москве. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%.