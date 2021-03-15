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В ЕК заявили об отсутствии переговоров по закупке вакцины «Спутник V»

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Еврокомиссия сейчас не ведет переговоры с разработчиком российской вакцины от коронавируса «Спутник V» по возможной централизованной закупке препарата для ЕС, заявил представитель ЕК на брифинге в Брюсселе.

«На данный момент, как уже говорилось, переговоров между переговорщиками ЕС и разработчиком российской вакцины нет», — цитирует «РИА Новости» представителя ЕК. Он также отметил, что Еврокомиссия совместно со странами-членами могут в любой момент договориться о расширении портфеля вакцин.

Ранее о том, что страны ЕС планирует начать переговоры по закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V» с ее разработчиком, сообщил Reuters со ссылкой на источник. По его словам, для начала переговоров нужно получить запросы от четырех стран.

Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в более чем 50 странах мира. Она разработана в Научном Центре им. Гамалеи в Москве. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%.

Ранее по теме: Reuters сообщил о планах ЕС начать переговоры о поставках «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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