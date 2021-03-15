Аналитик SberCIB спрогнозировал дальнейший рост стоимости бензина

«Давление на цены на бензин, вероятно, продолжится в течение следующих месяцев. Сейчас стоимость бензина растет из-за увеличения экспортной альтернативы для российских производителей. Если бы переработчики московского региона продавали бензин за рубеж, то получали за тонну 64 300 рублей, в то время как Санкт-Петербургской международной бирже котировки составляли 54 670 рублей (данные на 11 марта). Экспортная альтернатива в ближайшей перспективе будет расти, отыгрывая достижение стоимости барреля Брент отметки в $70 при сохранении слабого курса рубля», — сказал он.