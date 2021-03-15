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Аналитик SberCIB спрогнозировал дальнейший рост стоимости бензина

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Рост стоимости бензина в России может продолжиться в ближайшие месяцы, считает стратег по операциям на товарно-сырьевых рынках SberCIB Investment Research Михаил Шейбе.

«Давление на цены на бензин, вероятно, продолжится в течение следующих месяцев. Сейчас стоимость бензина растет из-за увеличения экспортной альтернативы для российских производителей. Если бы переработчики московского региона продавали бензин за рубеж, то получали за тонну 64 300 рублей, в то время как Санкт-Петербургской международной бирже  котировки составляли 54 670 рублей (данные на 11 марта).  Экспортная альтернатива в ближайшей перспективе будет расти, отыгрывая достижение стоимости барреля Брент отметки в $70 при сохранении слабого курса рубля», — сказал он.

Рост разницы между стоимостью нефти и стоимостью бензина в мире станет другим фактором, влияющим на цену на моторное топливо, подчеркнул аналитик.

«Толкать цены на бензин вверх будет и рост разницы между стоимостью нефти и стоимостью бензина в мире (крек-спреды). Это уже происходит на фоне падения запасов топлива в США из-за сильных морозов в феврале (ударившим по нефтеперерабатывающей отрасли) и постепенного восстановления спроса благодаря росту мобильности населения после коронакризиса», — добавил Шейбе.

По его словам, росту стоимости бензина могут также поспособствовать решение ОПЕК+ не повышать уровни добычи нефти в апреле, слабый рубль и приближение летнего сезона, когда спрос на бензин традиционно достигает внутригодовых максимумов.

Ранее Минэнерго объяснило рост цен на моторное топливо сезонным увеличением спроса и похолоданием. 12 марта цена бензина АИ-92 в моменте побила исторический рекорд мая 2018 г. и достигла 55,75 тыс. руб. за тонну на торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

Ранее по теме: Минэнерго объяснило рост цен на бензин

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных