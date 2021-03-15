Аналитик SberCIB спрогнозировал дальнейший рост стоимости бензина
Рост стоимости бензина в России может продолжиться в ближайшие месяцы, считает стратег по операциям на товарно-сырьевых рынках SberCIB Investment Research Михаил Шейбе.
«Давление на цены на бензин, вероятно, продолжится в течение следующих месяцев. Сейчас стоимость бензина растет из-за увеличения экспортной альтернативы для российских производителей. Если бы переработчики московского региона продавали бензин за рубеж, то получали за тонну 64 300 рублей, в то время как Санкт-Петербургской международной бирже котировки составляли 54 670 рублей (данные на 11 марта). Экспортная альтернатива в ближайшей перспективе будет расти, отыгрывая достижение стоимости барреля Брент отметки в $70 при сохранении слабого курса рубля», — сказал он.
Рост разницы между стоимостью нефти и стоимостью бензина в мире станет другим фактором, влияющим на цену на моторное топливо, подчеркнул аналитик.
«Толкать цены на бензин вверх будет и рост разницы между стоимостью нефти и стоимостью бензина в мире (крек-спреды). Это уже происходит на фоне падения запасов топлива в США из-за сильных морозов в феврале (ударившим по нефтеперерабатывающей отрасли) и постепенного восстановления спроса благодаря росту мобильности населения после коронакризиса», — добавил Шейбе.
По его словам, росту стоимости бензина могут также поспособствовать решение ОПЕК+ не повышать уровни добычи нефти в апреле, слабый рубль и приближение летнего сезона, когда спрос на бензин традиционно достигает внутригодовых максимумов.
Ранее Минэнерго объяснило рост цен на моторное топливо сезонным увеличением спроса и похолоданием. 12 марта цена бензина АИ-92 в моменте побила исторический рекорд мая 2018 г. и достигла 55,75 тыс. руб. за тонну на торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.