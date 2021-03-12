Минэнерго объяснило рост цен на бензин
Цены на бензин выросли из-за сезонного роста спроса и похолодания, сообщили в пресс-службе Минэнерго, передает ТАСС.
«Изменение цен нефтепродуктов в рознице в первую неделю марта связано с общим изменением индекса потребительских цен (ИПЦ) с начала года, колебаниями оптовых цен внутреннего рынка на фоне сезонного роста спроса на топлива, а также частично возросшего на фоне заморозков спроса на основные топлива», — сообщили в ведомстве.
Ранее цена бензина АИ-92 в моменте побила исторический рекорд мая 2018 г. и достигла 55,75 тыс. руб. за тонну на торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Эта марка показала рост за сутки на 1,71%, а с начала года — на 12,33%. Позже цена стабилизировалась в районе 55,4 тыс. руб за тонну.
Таким образом, цены на бензин продолжили расти с конца 2020 г. Тогда стоимость АИ-95 выросла на 7,7% до 49,1 тыс. руб. за тонну, стоимость АИ-92 — на 8,4%, до 47,6 тыс. руб. за тонну.
В январе «Коммерсантъ» со ссылкой на исследовательскую группу «Петромаркет» сообщал, что эксперты прогнозируют дальнейший рост цены топлива в течение года из-за слабости рубля и, следовательно, выгодности экспорта топлива.