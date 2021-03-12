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Биржевая цена бензина АИ-92 побила рекорд мая 2018 года

Ведомости

Цена автомобильного бензина Аи-92 в моменте побила исторический рекорд мая 2018 г. и достигла 55,75 тыс. руб. за тонну, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Это максимальная цена для Европейской России.

Таким образом, стоимость бензина Аи-92 за сутки выросла на 1,71%. С начала года его цена увеличилась на 12,33%. Сейчас, по состоянию на 15:40 мск, его цена составляет 54,43 руб. за тонну.

В конце 2020 г. цены на бензин на бирже СПбМТСБ возобновили рост. Стоимость АИ-95 выросла на 7,7% до 49 100 руб. за т, стоимость АИ-92 — на 8,4%, до 47 600 руб. за т.  В январе «Коммерсантъ» со ссылкой на исследовательскую группу «Петромаркет» сообщал, что эксперты прогнозируют дальнейший рост цены топлива в течение года из-за слабости рубля и, следовательно, выгодности экспорта топлива.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому за ведомствами и министерствами закрепляется мониторинг цен конкретных товаров. За бензин и дизель будет отвечать Минэнерго. При обнаружении тенденции к ускоренному росту цен или рисков существенного подорожания информация будет направляться в профильные министерства и ведомства. Они должны будут подготовить предложения по мерам реагирования в правительство.

Ранее по теме: Правительство согласилось изменить механизм сдерживания цен на АЗС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных