Биржевая цена бензина АИ-92 побила рекорд мая 2018 года

В конце 2020 г. цены на бензин на бирже СПбМТСБ возобновили рост. Стоимость АИ-95 выросла на 7,7% до 49 100 руб. за т, стоимость АИ-92 — на 8,4%, до 47 600 руб. за т. В январе «Коммерсантъ» со ссылкой на исследовательскую группу «Петромаркет» сообщал, что эксперты прогнозируют дальнейший рост цены топлива в течение года из-за слабости рубля и, следовательно, выгодности экспорта топлива.