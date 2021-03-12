Биржевая цена бензина АИ-92 побила рекорд мая 2018 года
Цена автомобильного бензина Аи-92 в моменте побила исторический рекорд мая 2018 г. и достигла 55,75 тыс. руб. за тонну, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Это максимальная цена для Европейской России.
Таким образом, стоимость бензина Аи-92 за сутки выросла на 1,71%. С начала года его цена увеличилась на 12,33%. Сейчас, по состоянию на 15:40 мск, его цена составляет 54,43 руб. за тонну.
В конце 2020 г. цены на бензин на бирже СПбМТСБ возобновили рост. Стоимость АИ-95 выросла на 7,7% до 49 100 руб. за т, стоимость АИ-92 — на 8,4%, до 47 600 руб. за т. В январе «Коммерсантъ» со ссылкой на исследовательскую группу «Петромаркет» сообщал, что эксперты прогнозируют дальнейший рост цены топлива в течение года из-за слабости рубля и, следовательно, выгодности экспорта топлива.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому за ведомствами и министерствами закрепляется мониторинг цен конкретных товаров. За бензин и дизель будет отвечать Минэнерго. При обнаружении тенденции к ускоренному росту цен или рисков существенного подорожания информация будет направляться в профильные министерства и ведомства. Они должны будут подготовить предложения по мерам реагирования в правительство.