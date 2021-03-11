Правительство согласилось изменить механизм сдерживания цен на АЗС

Правительство согласилось изменить механизм сдерживания цен на АЗСОсталось отыскать на это в бюджете по 135 млрд рублей в год
Российское правительство скорректирует формулу демпферного механизма, стабилизирующего стоимость автомобильного топлива в стране, сообщила 10 марта пресс-служба кабинета министров. Решение было принято на совещании у зампредседателя правительства – руководителя аппарата Дмитрия Григоренко и курирующего ТЭК вице-премьера Александра Новака. В нем также принимали участие представители нефтегазовых компаний.
«Решено откорректировать заложенную в формуле действующего демпферного механизма цену внутреннего рынка на уровень фактических темпов роста розничных цен в 2019–2020 гг.», – сообщили в правительстве по итогам совещания. Иными словами, в расчет будет приниматься динамика фактических цен на АЗС, а не общий уровень официальной инфляции. Эту схему для расчета демпфера распространят и на все последующие периоды. Но когда именно она заработает, не уточняется. В пресс-службе кабинета министров запрос «Ведомостей» по этому поводу переадресовали в секретариат Новака, там на вопросы не ответили.