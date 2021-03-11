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Правительство согласилось изменить механизм сдерживания цен на АЗС

Осталось отыскать на это в бюджете по 135 млрд рублей в год
Александр Волобуев
Изменение формулы расчета должно создать условия для того, чтобы розничные цены на АЗС и дальше оставались в пределах инфляции /Максим Стулов / Ведомости

Российское правительство скорректирует формулу демпферного механизма, стабилизирующего стоимость автомобильного топлива в стране, сообщила 10 марта пресс-служба кабинета министров. Решение было принято на совещании у зампредседателя правительства – руководителя аппарата Дмитрия Григоренко и курирующего ТЭК вице-премьера Александра Новака. В нем также принимали участие представители нефтегазовых компаний.

«Решено откорректировать заложенную в формуле действующего демпферного механизма цену внутреннего рынка на уровень фактических темпов роста розничных цен в 2019–2020 гг.», – сообщили в правительстве по итогам совещания. Иными словами, в расчет будет приниматься динамика фактических цен на АЗС, а не общий уровень официальной инфляции. Эту схему для расчета демпфера распространят и на все последующие периоды. Но когда именно она заработает, не уточняется. В пресс-службе кабинета министров запрос «Ведомостей» по этому поводу переадресовали в секретариат Новака, там на вопросы не ответили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных