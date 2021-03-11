Правительство согласилось изменить механизм сдерживания цен на АЗС

«Решено откорректировать заложенную в формуле действующего демпферного механизма цену внутреннего рынка на уровень фактических темпов роста розничных цен в 2019–2020 гг.», – сообщили в правительстве по итогам совещания. Иными словами, в расчет будет приниматься динамика фактических цен на АЗС, а не общий уровень официальной инфляции. Эту схему для расчета демпфера распространят и на все последующие периоды. Но когда именно она заработает, не уточняется. В пресс-службе кабинета министров запрос «Ведомостей» по этому поводу переадресовали в секретариат Новака, там на вопросы не ответили.