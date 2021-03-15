Власти Петербурга сообщили о недельном запасе вакцины «Спутник V»

Вакцина «Спутник V», разработанная в центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным научного журнала The Lancet, эффективность препарата составляет 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. В России зарегистрированы еще две вакцины — «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». В январе в стране началась массовая вакцинация от коронавируса.