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Власти Петербурга сообщили о недельном запасе вакцины «Спутник V»

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Запасов вакцины от коронавируса «Спутник V» в Санкт-Петербурге хватит примерно на неделю, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.

«Всего в городе доступны более 40 тыс. доз первого компонента "Cпутника V": при существующих темпах вакцинации препарата хватит на 6-7 дней», — говорится в сообщении. Поступление новой партии вакцины ожидается в течение текущей недели. Сделать прививку в Петербурге можно более чем в 100 пунктах вакцинации. Двумя компонентами препарата привиты свыше 200 тыс. жителей города. 

В январе «Интерфакс» со ссылкой на медучреждения и оперативные штабы субъектов сообщил, что большинство регионов Урала приостановили вакцинацию от коронавируса из-за нехватки препаратов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил временные трудности с поставками вакцины в некоторые регионы масштабностью задачи по вакцинации. Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что к июню регионы получат 70 млн доз препарата. 

Вакцина «Спутник V», разработанная в центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным научного журнала The Lancet, эффективность препарата составляет 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. В России зарегистрированы еще две вакцины — «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». В январе в стране началась массовая вакцинация от коронавируса.

Ранее по теме: РФПИ заявил о лидерстве России в Европе по прививкам от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных