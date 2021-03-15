Власти Петербурга сообщили о недельном запасе вакцины «Спутник V»
Запасов вакцины от коронавируса «Спутник V» в Санкт-Петербурге хватит примерно на неделю, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.
«Всего в городе доступны более 40 тыс. доз первого компонента "Cпутника V": при существующих темпах вакцинации препарата хватит на 6-7 дней», — говорится в сообщении. Поступление новой партии вакцины ожидается в течение текущей недели. Сделать прививку в Петербурге можно более чем в 100 пунктах вакцинации. Двумя компонентами препарата привиты свыше 200 тыс. жителей города.
В январе «Интерфакс» со ссылкой на медучреждения и оперативные штабы субъектов сообщил, что большинство регионов Урала приостановили вакцинацию от коронавируса из-за нехватки препаратов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил временные трудности с поставками вакцины в некоторые регионы масштабностью задачи по вакцинации. Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что к июню регионы получат 70 млн доз препарата.
Вакцина «Спутник V», разработанная в центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным научного журнала The Lancet, эффективность препарата составляет 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. В России зарегистрированы еще две вакцины — «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». В январе в стране началась массовая вакцинация от коронавируса.