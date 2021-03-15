РФПИ заявил о лидерстве России в Европе по прививкам от коронавируса

Вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным научного журнала The Lancet, эффективность препарата составляет 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. Ранее Reuters со ссылкой на источник в Евросоюзе сообщил, что страны ЕС планируют начать переговоры о закупке «Спутника V».