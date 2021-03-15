РФПИ заявил о лидерстве России в Европе по прививкам от коронавируса
Россия лидирует в Европе по вакцинации двумя компонентами препарата от коронавируса, заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев через пресс-службу.
«Россия лидирует в Европе по количеству завершенных курсов вакцинации от коронавирусной инфекции — две составляющие «Спутника V» уже получили 3,5 млн человек. Ни одна другая европейская страна еще не вакцинировала полностью 3 млн жителей», — сказал Дмитриев.
Он отметил, что по этому показателю Россия опережает Великобританию более чем в два раза. Наряду с Россией в пятерку стран, лидирующих по количеству вакцинированных граждан, входят Китай, США, Индия и Израиль.
Вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным научного журнала The Lancet, эффективность препарата составляет 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. Ранее Reuters со ссылкой на источник в Евросоюзе сообщил, что страны ЕС планируют начать переговоры о закупке «Спутника V».