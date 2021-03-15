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РФПИ заявил о лидерстве России в Европе по прививкам от коронавируса

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Россия лидирует в Европе по вакцинации двумя компонентами препарата от коронавируса, заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев через пресс-службу. 

«Россия лидирует в Европе по количеству завершенных курсов вакцинации от коронавирусной инфекции — две составляющие «Спутника V» уже получили 3,5 млн человек. Ни одна другая европейская страна еще не вакцинировала полностью 3 млн жителей», — сказал Дмитриев. 

Он отметил, что по этому показателю Россия опережает Великобританию более чем в два раза. Наряду с Россией в пятерку стран, лидирующих по количеству вакцинированных граждан, входят Китай, США, Индия и Израиль. 

Вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным научного журнала The Lancet, эффективность препарата составляет 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. Ранее Reuters со ссылкой на источник в Евросоюзе сообщил, что страны ЕС планируют начать переговоры о закупке «Спутника V».

Ранее по теме: Reuters сообщил о планах ЕС начать переговоры о поставках «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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