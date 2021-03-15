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Суд приговорил экс-следователей к реальным срокам за получение взяток

Ведомости

Басманный суд Москвы назначил шесть и восемь лет колонии обвиняемым в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) двум бывшим следователям главного следственного управления Следственного комитета России, сообщили в пресс-службе суда. 

Бывшему полковнику юстиции Сергею Дубинскому назначено наказание в виде шести лет колонии строгого режима и штрафа в размере 10 млн руб., а также лишение права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов на 10 лет. Майору юстиции Андрею Триневу суд назначил наказание в виде восьми лет колонии строгого режима и лишил права занимать должности в правоохранительных органах на 10 лет. 

Сотрудники ФСБ задержали Дубинского и Тринева в ноябре 2018 г. Их задержали с поличным при получении 5 млн руб. Уголовное дело в отношении следователей было возбуждено по заявлению адвоката Алексея Коврижкина, лишенного статуса на два года по их жалобе «за сотрудничество с ФСБ втайне от своих доверителей», сообщал «Коммерсантъ».

Следователи были арестованы за взятку, которую передал им адвокат от лица своих доверителей под контролем оперативников ФСБ. Сам Коврижкин в беседе с журналистами заявил, что осужденные вымогали 5 млн руб. у его доверителя Павла Кротова за то, чтобы тот остался свидетелем по уголовному делу, не став обвиняемым. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных