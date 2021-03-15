Суд приговорил экс-следователей к реальным срокам за получение взяток

Следователи были арестованы за взятку, которую передал им адвокат от лица своих доверителей под контролем оперативников ФСБ. Сам Коврижкин в беседе с журналистами заявил, что осужденные вымогали 5 млн руб. у его доверителя Павла Кротова за то, чтобы тот остался свидетелем по уголовному делу, не став обвиняемым.