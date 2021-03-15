Суд приговорил экс-следователей к реальным срокам за получение взяток
Басманный суд Москвы назначил шесть и восемь лет колонии обвиняемым в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) двум бывшим следователям главного следственного управления Следственного комитета России, сообщили в пресс-службе суда.
Бывшему полковнику юстиции Сергею Дубинскому назначено наказание в виде шести лет колонии строгого режима и штрафа в размере 10 млн руб., а также лишение права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов на 10 лет. Майору юстиции Андрею Триневу суд назначил наказание в виде восьми лет колонии строгого режима и лишил права занимать должности в правоохранительных органах на 10 лет.
Сотрудники ФСБ задержали Дубинского и Тринева в ноябре 2018 г. Их задержали с поличным при получении 5 млн руб. Уголовное дело в отношении следователей было возбуждено по заявлению адвоката Алексея Коврижкина, лишенного статуса на два года по их жалобе «за сотрудничество с ФСБ втайне от своих доверителей», сообщал «Коммерсантъ».
Следователи были арестованы за взятку, которую передал им адвокат от лица своих доверителей под контролем оперативников ФСБ. Сам Коврижкин в беседе с журналистами заявил, что осужденные вымогали 5 млн руб. у его доверителя Павла Кротова за то, чтобы тот остался свидетелем по уголовному делу, не став обвиняемым.