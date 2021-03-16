Россияне назвали причины сделать прививку от коронавируса
Страх за свое здоровье и желание путешествовать россияне назвали основными причинами вакцинации от коронавируса, говорится в результатах опроса сайта стопкоронавирус.рф. Опрос проводился в во«ВКонтакте» и в мессенджере Telegram. В нем приняли участие более 4 тыс. участников.
Самым популярной причиной сделать прививку от коронавируса стало «Устал бояться за свое здоровье» — 41,5-45% в зависимости от платформы. Второе место занял ответ «Очень хочу путешествовать без ограничений» — 39-42,5%.
От 29% до 34% респондентов считают, что можно сделать прививку от коронавируса, потому что доверяют российским вакцинам. Готовы привиться из-за желания увидеть родных и друзей от 11% до 15% опрошенных.
В России официально зарегистрированы три вакцины от коронавируса. Вакцина «Спутник V» была разработана в научном центре им. Н.Ф. Гамалеи и зарегистрирована в августе 2020 года. Ее эффективность составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса – 100%. Вакцина «ЭпиВакКорона» разработана в научном центре «Вектор» и зарегистрирована в октябре прошлого года. Вакцина от коронавируса центра им. Чумакова зарегистрирована в феврале 2021 г.
В середине декабря прошлого года в России началась вакцинация от коронавируса групп риска, в середине января 2021 г. – массовая вакцинация населения. Для вакцинации используется «Спутник V».