Россияне назвали причины сделать прививку от коронавируса

В России официально зарегистрированы три вакцины от коронавируса. Вакцина «Спутник V» была разработана в научном центре им. Н.Ф. Гамалеи и зарегистрирована в августе 2020 года. Ее эффективность составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса – 100%. Вакцина «ЭпиВакКорона» разработана в научном центре «Вектор» и зарегистрирована в октябре прошлого года. Вакцина от коронавируса центра им. Чумакова зарегистрирована в феврале 2021 г.