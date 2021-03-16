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Россияне назвали причины сделать прививку от коронавируса

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Страх за свое здоровье и желание путешествовать россияне назвали основными причинами вакцинации от коронавируса, говорится в результатах опроса сайта стопкоронавирус.рф. Опрос проводился в во«ВКонтакте» и в мессенджере Telegram. В нем приняли участие более 4 тыс. участников.

Самым популярной причиной сделать прививку от коронавируса стало «Устал бояться за свое здоровье» — 41,5-45% в зависимости от платформы. Второе место занял ответ «Очень хочу путешествовать без ограничений» — 39-42,5%.

От 29% до 34% респондентов считают, что можно сделать прививку от коронавируса, потому что доверяют российским вакцинам. Готовы привиться из-за желания увидеть родных и друзей от 11% до 15% опрошенных.

В России официально зарегистрированы три вакцины от коронавируса. Вакцина «Спутник V» была разработана в научном центре им. Н.Ф. Гамалеи и зарегистрирована в августе 2020 года. Ее эффективность составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса – 100%. Вакцина «ЭпиВакКорона» разработана в научном центре «Вектор» и зарегистрирована в октябре прошлого года. Вакцина от коронавируса центра им. Чумакова зарегистрирована в феврале 2021 г.

В середине декабря прошлого года в России началась вакцинация от коронавируса групп риска, в середине января 2021 г. – массовая вакцинация населения. Для вакцинации используется «Спутник V».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных