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Песков прокомментировал снятие ограничений на массовые мероприятия Крыма

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Регионы реализуют те особые полномочия, которые им были предоставлены в начале пандемии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя отмену ограничений на ряд массовых мероприятий в Крыму в преддверии годовщины референдума.

«В этом плане регионы реализуют те особые полномочия, которые им были предоставлены в начале пандемии. Поэтому от региона к региону ситуация разная и каждый глава региона волен принимать решение, это его ответственность и его полномочия», — сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько оправдана отмена запретов в условиях пандемии. Он также отметил, что «мы все потихоньку выходим из ковидных ограничений», так как это позволяет снижение количества инфицированных людей. «При этом каждый регион идет в своей траектории движения», — добавил пресс-секретарь.

В Крыму разрешили провести массовые мероприятия, связанные с празднованием седьмой годовщины вхождения полуострова в состав России после референдума. Своим указом глава республики Сергей Аксенов также разрешил провести мероприятия Всероссийскому мотоклубу «Ночные волки» 18 марта в Симферополе и торжественный смотр юнармейских отрядов и кадетских классов 20 марта на площадках Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского.

Кроме того, указом разрешено проведение спортивных мероприятий по видам спорта на открытом воздухе и официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план. В указе разъясняются меры, которые нужно соблюдать при проведении мероприятий.

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию. Присоединение Крыма к России не признают США, Евросоюз и большинство стран — членов ООН.

Ранее по теме: В Крыму разрешили массовые мероприятия по случаю годовщины референдума

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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