Песков прокомментировал снятие ограничений на массовые мероприятия Крыма

«В этом плане регионы реализуют те особые полномочия, которые им были предоставлены в начале пандемии. Поэтому от региона к региону ситуация разная и каждый глава региона волен принимать решение, это его ответственность и его полномочия», — сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько оправдана отмена запретов в условиях пандемии. Он также отметил, что «мы все потихоньку выходим из ковидных ограничений», так как это позволяет снижение количества инфицированных людей. «При этом каждый регион идет в своей траектории движения», — добавил пресс-секретарь.