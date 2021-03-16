Песков прокомментировал снятие ограничений на массовые мероприятия Крыма
Регионы реализуют те особые полномочия, которые им были предоставлены в начале пандемии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя отмену ограничений на ряд массовых мероприятий в Крыму в преддверии годовщины референдума.
«В этом плане регионы реализуют те особые полномочия, которые им были предоставлены в начале пандемии. Поэтому от региона к региону ситуация разная и каждый глава региона волен принимать решение, это его ответственность и его полномочия», — сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько оправдана отмена запретов в условиях пандемии. Он также отметил, что «мы все потихоньку выходим из ковидных ограничений», так как это позволяет снижение количества инфицированных людей. «При этом каждый регион идет в своей траектории движения», — добавил пресс-секретарь.
В Крыму разрешили провести массовые мероприятия, связанные с празднованием седьмой годовщины вхождения полуострова в состав России после референдума. Своим указом глава республики Сергей Аксенов также разрешил провести мероприятия Всероссийскому мотоклубу «Ночные волки» 18 марта в Симферополе и торжественный смотр юнармейских отрядов и кадетских классов 20 марта на площадках Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского.
Кроме того, указом разрешено проведение спортивных мероприятий по видам спорта на открытом воздухе и официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план. В указе разъясняются меры, которые нужно соблюдать при проведении мероприятий.
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию. Присоединение Крыма к России не признают США, Евросоюз и большинство стран — членов ООН.